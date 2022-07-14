Polícia recupera 22 celulares roubados e detém suspeitos em Cachoeiro

A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), que deflagrou a Operação Escambo. “Seis investigadores da polícia civil saíram a campo com a finalidade de desvendar crimes de furtos e roubos a transeuntes de Cachoeiro”, informou a PC.

A Polícia Civil recuperou 22 celulares roubados em 14 dias, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PC

Segundo o delegado Rafael Amaral, os roubos a pessoas à pé nas ruas da cidade têm sido constantes, "não apenas em Cachoeiro, mas no país, como um todo" – motivo pelo qual solicitou aos investigadores que dessem "uma especial atenção a esses crimes”.

O delegado explicou que, ao identificar os compradores de celulares furtados ou roubados – que podem responder pelo crime de receptação e receber uma pena de até oito anos de prisão – os investigadores, “em muitos casos, acabam por também identificar os autores dos crimes, que é o objetivo final da operação”.

OPERAÇÃO CONTINUA

Embora a operação tenha se intensificado nessa quarta-feira (13), quando sete aparelhos foram recuperados, a Polícia Civil disse ela não tem data para se encerrar. “Importante salientar que todos os aparelhos celulares já tiveram os respectivos proprietários identificados e a devolução também já foi feita”, destacou a corporação.

Ainda de acordo com a PC, seis indivíduos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, os quais responderão por receptação, em alguns casos, qualificada. “Eles são ouvidos e liberados, conforme determina a legislação, respondendo o processo em liberdade”, esclareceu.

Em caso de roubo ou furto, a polícia orienta as vítimas que, ao registrarem o boletim de ocorrência, insiram o número do IMEI do celular (uma espécie de "chassi", que é exclusivo a cada aparelho), pois aumenta a chance da devolução, no caso de ele ser recuperado. Nesta plataforma é possível cadastrá-lo de forma preventiva.

A Operação Escambo se chama assim, pois este é o nome dado para um tipo de troca entre bens, não havendo uso de dinheiro. “Nesse caso, um produto é trocado por outro. É uma forma de transação que foi muito utilizada em períodos como a Idade Antiga e a Idade Média”, explicou a polícia.

REGISTRO DE FURTOS E ROUBOS EM CACHOEIRO

Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que, em Cachoeiro de Itapemirim, de janeiro até junho deste ano, foram contabilizados 5.099 registros de furto e roubo a pessoas nas ruas. Desse total, 60 foram no mês passado.