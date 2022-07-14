Suspeitos de sequestro e roubo à família de Cachoeiro são identificados pela polícia

Suspeitos de sequestrar e roubar família em Cachoeiro são identificados Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Nesta quarta-feira (13), pela manhã, foi realizada uma operação no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro, para cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os dois suspeitos do roubo, confessaram a autoria o crime, porém, de acordo com nota da polícia, mesmo com a confissão, os dois foram liberados, pois não existiam mandados de prisão contra a dupla. Com eles, a polícia recuperou quatro cheques roubados da família.

As diligências, segundo a polícia, serão direcionadas aos outros três envolvidos participantes no crime e o inquérito policial será encaminhado à Justiça.

O CRIME

A ação criminosa aconteceu na madrugada do dia 24, na localidade de Gruta, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O dono da casa, um agricultor, foi abordado e rendido por dois homens armados, que usavam toucas "ninjas". Um deles, agrediu a vítima com coronhadas, teve as mãos amarradas com cordas e ainda a boca amordaçada com um pano.