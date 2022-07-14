Suspeitos de sequestro e roubo à família de Cachoeiro são identificados pela polícia

Dois suspeitos de invadir uma propriedade rural e que também fizeram refém uma família no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 24 de junho, foram identificados pela Polícia Civil. Na data, um casal e a filha ficaram sob a mira de dois bandidos armados, que invadiram a localidade por volta das 3h40. Uma caminhonete S10, joias e dinheiro foram levados.
Nesta quarta-feira (13), pela manhã, foi realizada uma operação no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro, para cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os dois suspeitos do roubo, confessaram a autoria o crime, porém, de acordo com nota da polícia, mesmo com a confissão, os dois foram liberados, pois não existiam mandados de prisão contra a dupla. Com eles, a polícia recuperou quatro cheques roubados da família.
As diligências, segundo a polícia, serão direcionadas aos outros três envolvidos participantes no crime e o inquérito policial será encaminhado à Justiça.
O CRIME
A ação criminosa aconteceu na madrugada do dia 24, na localidade de Gruta, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O dono da casa, um agricultor, foi abordado e rendido por dois homens armados, que usavam toucas "ninjas". Um deles, agrediu a vítima com coronhadas, teve as mãos amarradas com cordas e ainda a boca amordaçada com um pano.
Na sequência, eles entraram na casa, e renderam a mulher e a filha do agricultor. A família foi trancada em um quarto do imóvel e depois os criminosos roubaram vários objetos, pertences, celulares, objetos de valor e uma camionete Chevrolet S10. O veículo foi recuperado em Marataízes, no dia seguinte, com as chaves na ignição.