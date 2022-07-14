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Não ficaram presos

Suspeitos de sequestro e roubo à família de Cachoeiro são identificados pela polícia

Segundo Polícia Civil, a dupla confessou a participação, porém os dois acabaram liberados porque não havia mandado de prisão em desfavor deles. Outras três pessoas são investigadas pelo crime no dia 24 de junho
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jul 2022 às 10:18

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 10:18

Suspeitos de sequestrar e roubar família em Cachoeiro são identificados
Suspeitos de sequestrar e roubar família em Cachoeiro são identificados Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Dois suspeitos de invadir uma propriedade rural e que também fizeram refém uma família no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 24 de junho, foram identificados pela Polícia CivilNa data, um casal e a filha ficaram sob a mira de dois bandidos armados, que invadiram a localidade por volta das 3h40. Uma caminhonete S10, joias e dinheiro foram levados.
Nesta quarta-feira (13), pela manhã, foi realizada uma operação no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro, para cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os dois suspeitos do roubo, confessaram a autoria o crime, porém, de acordo com nota da polícia, mesmo com a confissão, os dois foram liberados, pois não existiam mandados de prisão contra a dupla. Com eles, a polícia recuperou quatro cheques roubados da família.
As diligências, segundo a polícia, serão direcionadas aos outros três envolvidos  participantes no crime e o inquérito policial será encaminhado à Justiça.

O CRIME

A ação criminosa aconteceu na madrugada do dia 24, na localidade de Gruta, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O dono da casa, um agricultor, foi abordado e rendido por dois homens armados, que usavam toucas "ninjas". Um deles, agrediu a vítima com coronhadas, teve as mãos amarradas com cordas e ainda a boca amordaçada com um pano.
Na sequência, eles entraram na casa, e renderam a mulher e a filha do agricultor. A família foi trancada em um quarto do imóvel e depois os criminosos  roubaram vários objetos, pertences, celulares, objetos de valor e uma camionete Chevrolet S10. O veículo foi recuperado em Marataízes, no dia seguinte, com as chaves na ignição.

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