Vídeo: homem com faca ameaça pessoas no meio da rua em Rio Bananal

Um investigador da Polícia Civil, que passava pelo local, parou o veículo e auxiliou a equipe. Enquanto os militares tentavam falar com o indivíduo, ele conseguiu acertar o braço do suspeito com um bastão, fazendo a faca cair. Juntos, os policiais conseguiram imobilizar o homem.

Após ser contido, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio em confronto com agente do Estado e que ainda está em andamento. Assim que houver mais informações, este texto será atualizado.