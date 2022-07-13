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Acabou detido

Vídeo: homem com faca ameaça pessoas no meio da rua em Rio Bananal

Episódio aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (13); suspeito estaria agressivo e descontrolado e teria tentado avançar contra os policiais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 jul 2022 às 18:10

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:10

Um homem com uma faca em mãos aterrorizou moradores do bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (13). Em imagens feitas por testemunhas, o homem aparece transtornado, ameaçando pessoas na rua. Foram momentos de tensão até ele ser detido por dois policiais militares e um investigador da Polícia Civil, que passava pelo local (veja acima).
Segundo a Policia Militar, o homem apresentava muita agressividade e descontrole emocional. Uma equipe chegou ao local e usou spray de pimenta contra ele, mas a ação não surtiu efeito. Em seguida, ele começou a ameaçar os policiais e tentar avançar contra eles, até que um dos militares atirou em direção à perna do suspeito, que não foi atingido.
Um investigador da Polícia Civil, que passava pelo local, parou o veículo e auxiliou a equipe. Enquanto os militares tentavam falar com o indivíduo, ele conseguiu acertar o braço do suspeito com um bastão, fazendo a faca cair. Juntos, os policiais conseguiram imobilizar o homem.
Após ser contido, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio em confronto com agente do Estado e que ainda está em andamento. Assim que houver mais informações, este texto será atualizado.

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