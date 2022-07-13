Vídeo: homem com faca ameaça pessoas no meio da rua em Rio Bananal

Um homem com uma faca em mãos aterrorizou moradores do bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (13). Em imagens feitas por testemunhas, o homem aparece transtornado, ameaçando pessoas na rua. Foram momentos de tensão até ele ser detido por dois policiais militares e um investigador da Polícia Civil, que passava pelo local (veja acima).
Segundo a Policia Militar, o homem apresentava muita agressividade e descontrole emocional. Uma equipe chegou ao local e usou spray de pimenta contra ele, mas a ação não surtiu efeito. Em seguida, ele começou a ameaçar os policiais e tentar avançar contra eles, até que um dos militares atirou em direção à perna do suspeito, que não foi atingido.
Um investigador da Polícia Civil, que passava pelo local, parou o veículo e auxiliou a equipe. Enquanto os militares tentavam falar com o indivíduo, ele conseguiu acertar o braço do suspeito com um bastão, fazendo a faca cair. Juntos, os policiais conseguiram imobilizar o homem.
Após ser contido, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio em confronto com agente do Estado e que ainda está em andamento. Assim que houver mais informações, este texto será atualizado.