Exames apontam sêmen e sangue na roupa de criança morta em Vila Velha

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos, foram presos após a morte do filho Crédito: Reprodução / Fabrício Christ

Exames da perícia da Polícia Civil apontaram que as roupas de Jorge Teixeira da Silva, criança de 2 anos que morreu na madrugada do último dia 5, no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha , apresentavam sinais de sangue e de sêmen. Os pais do menino, Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31, foram presos no mesmo dia, suspeitos de estupro de vulnerável, com resultado de morte e tortura.

As roupas encontradas na residência do casal foram periciadas no Laboratório de Biologia Forense da Perícia da Polícia Civil do Espírito Santo.

O resultado do exame constatou que no body infantil havia Antígeno Específico da Próstata (PSA), que, segundo a corporação, é uma indicação verdadeira de que foi encontrado sêmen nessa peça de roupa, além de ter sido encontrado sangue humano na mesma roupa. Nas outras peças analisadas, o exame encontrou sangue humano, PSA e sêmen.

O Inquérito Policial sobre o caso continua sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Após a conclusão, será realizado o indiciamento contra os suspeitos, que continuam presos no Sistema Prisional.

Segundo o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, Alan Moreno, o material genético foi encontrado em uma roupa que estava dentro da casa e que não havia sido usada pela criança no dia da morte, necessariamente. 15 pessoas foram ouvidas no inquérito até agora.

"Em uma peça, que denota ser de uma criança, foi encontrado sangue humano e PSA. Ainda não sabemos de quem é o material genético. Vai ser feito uma comparação [do material] com outras pessoas", explicou, em entrevista à repórter Any Cometi, da TV Gazeta.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça informou que Maycon Milagre da Cruz está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, enquanto Jeorgia Karolina Teixeira da Silva permanece no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

CASAL NÃO DEMONSTRAVA EMOÇÃO, DIZ POLÍCIA

O delegado que investiga o caso definiu a mãe e o pai da criança, Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos, e Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos como um casal que não conversava e não demonstrou emoção . Segundo a Polícia Civil, os dois foram presos em flagrante na terça-feira (5) por suspeita de estupro de vulnerável com resultado de morte e tortura.

De acordo com Alan Moreno, delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, o casal não demonstrou consternação pela morte do filho enquanto esteve na delegacia. Os depoimentos deles, segundo a polícia, duraram 12 horas.

"Normalmente os pais estão acabados, totalmente tristes. Os pais não demonstraram arrependimento ou consternação com a morte do filho, não demonstraram basicamente emoção alguma. Eles não conversavam, o que estranhou", afirma.

PAIS QUERIAM LEVAR CORPO DIRETO PARA FUNERÁRIA, APONTOU POLÍCIA

Suspeitos de matar o filho de 2 anos, Maycon Milagre da Cruz e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva tentaram, a todo custo, levar o corpo da criança direto para a funerária, sem passar pelo Departamento Médico Legal (DML) . A informação foi revelada pela Polícia Civil à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. O casal alegou não ser necessário realizar a autópsia do corpo de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos.

Contrariando a vontade do casal e seguindo os procedimentos de praxe, a Polícia Civil realizou todos os procedimentos periciais e investigativos.

RELEMBRE ALGUNS PONTOS DO CASO