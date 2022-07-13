Criminosos mascarados fazem arrastão em comércio de São Gabriel da Palha; veja vídeo

Três estabelecimentos comerciais foram arrombados no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (12) por um grupo de criminosos. Em imagens de câmeras de segurança, é possível observar pelo menos sete homens na ação. Em uma destas lojas foram roubados cerca de R$ 40 mil em produtos e em dinheiro. Em outra, foi estimado um prejuízo de R$ 10 mil.
As lojas invadidas são uma ótica, uma de produtos agrícolas e ainda uma pizzaria. De acordo com a Polícia Civil, eles tentaram invadir mais dois comércios, mas não conseguiram. As câmeras mostram que os indivíduos utilizavam até máscara parecidas com as utilizadas na série “La Casa de Papel”, da Netflix.
O delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, disse para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que todos estavam com as cabeças cobertas, o que dificulta o trabalho de identificação. Ele acredita que alguns dos envolvidos são de fora da cidade.
“A gente arrecadou imagens da cidade inteira. Nesse momento, nós já temos um suspeito e seguimos no encalço dele. A gente está tentando verificar o vínculo dele com os outros criminosos. Solicitamos a perícia no local e esperamos que o trabalho pericial resulte na identificação de algum vestígio deixado por eles na cena do crime”, comentou Caliman.
Foi possível observar, segundo o delegado, que o grupo andou por toda a cidade a pé. Quando viam a movimentação de algum veículo, eles se dispersavam para não levantarem suspeitas. “A gente pode ver que eles se comunicavam até por rádio para evitar a aproximação”, completou.
SEM ACIONAMENTO
Uma preocupação do delegado é que a polícia não recebeu nenhum chamado de populares ou comerciantes enquanto os crimes ocorriam na área central do município.
“O que preocupa a gente é que ninguém tenha visto uma movimentação de sete pessoas mascaradas pela cidade de madrugada e que não tenha acionado a polícia. A população tem que participar. Evitar crimes seria muito mais fácil do que reprimir agora”, reforçou o delegado.
Caso a população tenha informações que possam auxiliar nas investigações do caso, elas podem fazer denúncia a partir do Disque-Denúncia 181. É de graça e o anonimato é garantido.
A Polícia Militar prometeu reforçar o policiamento na cidade no horário noturno e informou que trabalha em conjunto com a Polícia Civil para tentar elucidar o crime.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste