Criminosos mascarados fazem arrastão em comércio de São Gabriel da Palha; veja vídeo

Três estabelecimentos comerciais foram arrombados no Centro de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (12) por um grupo de criminosos. Em imagens de câmeras de segurança, é possível observar pelo menos sete homens na ação. Em uma destas lojas foram roubados cerca de R$ 40 mil em produtos e em dinheiro. Em outra, foi estimado um prejuízo de R$ 10 mil.

As lojas invadidas são uma ótica, uma de produtos agrícolas e ainda uma pizzaria. De acordo com a Polícia Civil , eles tentaram invadir mais dois comércios, mas não conseguiram. As câmeras mostram que os indivíduos utilizavam até máscara parecidas com as utilizadas na série “La Casa de Papel”, da Netflix.

O delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, disse para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que todos estavam com as cabeças cobertas, o que dificulta o trabalho de identificação. Ele acredita que alguns dos envolvidos são de fora da cidade.

“A gente arrecadou imagens da cidade inteira. Nesse momento, nós já temos um suspeito e seguimos no encalço dele. A gente está tentando verificar o vínculo dele com os outros criminosos. Solicitamos a perícia no local e esperamos que o trabalho pericial resulte na identificação de algum vestígio deixado por eles na cena do crime”, comentou Caliman.

Foi possível observar, segundo o delegado, que o grupo andou por toda a cidade a pé. Quando viam a movimentação de algum veículo, eles se dispersavam para não levantarem suspeitas. “A gente pode ver que eles se comunicavam até por rádio para evitar a aproximação”, completou.

SEM ACIONAMENTO

Uma preocupação do delegado é que a polícia não recebeu nenhum chamado de populares ou comerciantes enquanto os crimes ocorriam na área central do município.

“O que preocupa a gente é que ninguém tenha visto uma movimentação de sete pessoas mascaradas pela cidade de madrugada e que não tenha acionado a polícia. A população tem que participar. Evitar crimes seria muito mais fácil do que reprimir agora”, reforçou o delegado.

Caso a população tenha informações que possam auxiliar nas investigações do caso, elas podem fazer denúncia a partir do Disque-Denúncia 181. É de graça e o anonimato é garantido.

Polícia Militar prometeu reforçar o policiamento na cidade no horário noturno e informou que trabalha em conjunto com a Polícia Civil para tentar elucidar o crime.