Gêmeas prematuras são resgatadas de helicóptero em São Gabriel da Palha

O Notaer resgatou duas bebês prematuras na terça-feira (19), em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução / Instagram @notaer.es

Segundo a Notaer, o resgate foi feito após uma gestação de apenas 27 semanas e 4 dias (pouco menos de sete meses). O parto foi de emergência. “Um dos bebês foi transferido para o Hospital Linhares Medical Center, em Linhares , pois seu estado de saúde exigia um menor tempo de deslocamento, já que os recém-nascidos foram considerados prematuros extremos”, informou.

Já o outro bebê foi encaminhado para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.

De acordo com as informações da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha, o bebê que foi levado para o hospital em Linhares não resistiu e morreu. O enterro aconteceu na manhã desta quinta-feira (21), no cemitério da cidade.

Em relação ao outro bebê, que foi encaminhado para o hospital em Vila Velha, a delegacia comunicou que ele está vivo, porém, não há detalhes sobre o estado de saúde.