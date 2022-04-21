Gêmeas prematuras são resgatadas de helicóptero em São Gabriel da Palha

Duas bebês prematuras foram resgatadas de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na última terça-feira (19), no município de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado. Contudo, uma delas não resistiu e morreu.
Segundo a Notaer, o resgate foi feito após uma gestação de apenas 27 semanas e 4 dias (pouco menos de sete meses). O parto foi de emergência. “Um dos bebês foi transferido para o Hospital Linhares Medical Center, em Linhares, pois seu estado de saúde exigia um menor tempo de deslocamento, já que os recém-nascidos foram considerados prematuros extremos”, informou.
Já o outro bebê foi encaminhado para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
De acordo com as informações da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha, o bebê que foi levado para o hospital em Linhares não resistiu e morreu. O enterro aconteceu na manhã desta quinta-feira (21), no cemitério da cidade.
Em relação ao outro bebê, que foi encaminhado para o hospital em Vila Velha, a delegacia comunicou que ele está vivo, porém, não há detalhes sobre o estado de saúde.
A Gazeta procurou o Hospital Linhares Medical Center para falar sobre o caso, mas ainda não houve retorno.