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Noroeste do ES

Gêmeas prematuras são resgatadas de helicóptero em São Gabriel da Palha

Segundo o Notaer, elas nasceram de uma gestação de pouco menos de sete meses. Uma das recém-nascidas não resistiu e morreu
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 abr 2022 às 13:09

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:09

Bebê prematuro morre após ser resgatado de helicóptero em São Gabriel da Palha
O Notaer resgatou duas bebês prematuras na terça-feira (19), em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução / Instagram @notaer.es
Duas bebês prematuras foram resgatadas de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na última terça-feira (19), no município de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado. Contudo, uma delas não resistiu e morreu.
Segundo a Notaer, o resgate foi feito após uma gestação de apenas 27 semanas e 4 dias (pouco menos de sete meses). O parto foi de emergência.  “Um dos bebês foi transferido para o Hospital Linhares Medical Center, em Linhares, pois seu estado de saúde exigia um menor tempo de deslocamento, já que os recém-nascidos foram considerados prematuros extremos”, informou. 
Já o outro bebê foi encaminhado para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
De acordo com as informações da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha, o bebê que foi levado para o hospital em Linhares não resistiu e morreu. O enterro aconteceu na manhã desta quinta-feira (21), no cemitério da cidade.
Em relação ao outro bebê, que foi encaminhado para o hospital em Vila Velha, a delegacia comunicou que ele está vivo, porém, não há detalhes sobre o estado de saúde.
 A Gazeta procurou o Hospital Linhares Medical Center para falar sobre o caso, mas ainda não houve retorno.

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