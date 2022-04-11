Acidente em São Gabriel da Palha: carro capota e cai de ponte

Um carro capotou durante a curva em uma ponte e caiu em um brejo na localidade de Córrego do Sete, zona rural de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (10). Segundo a Polícia Militar, motorista e passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital do município. Não foi divulgado o número de quantas pessoas estavam no veículo.
Para os militares, o motorista informou que estava voltando de um sítio da família e indo para o Centro da cidade, quando perdeu o controle da direção. De acordo com a corporação, o carro caiu com as rodas para cima. O vídeo que abre essa publicação mostra trecho de quando o veículo já era retirado de dentro do brejo.