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Acidente em São Gabriel da Palha: carro capota e cai de ponte

Segundo a Polícia Militar, motorista e passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital do município

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:33

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 abr 2022 às 18:33
Um carro capotou durante a curva em uma ponte e caiu em um brejo na localidade de Córrego do Sete, zona rural de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (10). Segundo a Polícia Militar, motorista e passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital do município. Não foi divulgado o número de quantas pessoas estavam no veículo. 
Para os militares, o motorista informou que estava voltando de um sítio da família e indo para o Centro da cidade, quando perdeu o controle da direção. De acordo com a corporação, o carro caiu com as rodas para cima. O vídeo que abre essa publicação mostra trecho de quando o veículo já era retirado de dentro do brejo. 

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