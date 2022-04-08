Acidente mata uma pessoa e deixa feridos em Venda Nova do Imigrante

Uma mulher morreu e outras três pessoas foram socorridas em um acidente entre um Peugeot 306 e um caminhão registrado pouco antes das 7h desta sexta-feira (8), na BR 262, próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo.
A batida aconteceu no quilômetro 99. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas viajavam no carro. Uma mulher, que estaria no banco do passageiro na frente, faleceu no local. Duas meninas, que viajavam atrás e o motorista foram socorridos.
De acordo com informações do condutor do caminhão à PRF, o veículo, com placa de Vitória, invadiu a contramão e bateu de frente no caminhão. Disse ainda que o veículo não realizava ultrapassagem no momento da colisão.
O motorista do caminhão, que é de uma empresa terceirizada pela Uniaves, seguia para carregamento na região e não se feriu. O motorista do carro de passeio, segundo a PRF, foi socorrido pela equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
A polícia informou que a passageira que viajava no banco atrás do motorista foi a que se machucou menos e foi removida para o hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante pelos bombeiros. A outra, que estava atrás da mulher que faleceu, teve lesões mais graves e foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência pelo SAMU.
Houve necessidade de interdição parcial da pista entre os horários de 8h50 e 9h40 para o atendimento da ocorrência e realização da perícia. O coordenador de logística da Uniaves, Antônio Veríssimo, informou que esteve no local. O motorista foi ouvido pela PRF e liberado. O caminhão, que pertence a uma empresa terceirizada, foi guinchado e retirado do local.
Atualização
08/04/2022 - 11:29
Após a publicação da reportagem, a PRF informou que mais pessoas ficaram feridas no acidente e precisaram ser socorridas. O título e o texto foram atualizados.