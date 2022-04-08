Acidente mata uma pessoa e deixa feridos em Venda Nova do Imigrante

A polícia informou que a passageira que viajava no banco atrás do motorista foi a que se machucou menos e foi removida para o hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante pelos bombeiros. A outra, que estava atrás da mulher que faleceu, teve lesões mais graves e foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência pelo SAMU.