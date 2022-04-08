Suspeito se entregou

Morre segurança esfaqueado em briga por ciúmes no PA de São Pedro

Segundo apuração da TV Gazeta com policiais civis e testemunhas, ele foi ao local tomar satisfação com um funcionário da unidade, colega de trabalho da namorada dele, e acabou sendo golpeado

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 22:19

Redação de A Gazeta

Crime aconteceu no PA de São Pedro, em Vitória Crédito: Caíque Verli
O segurança esfaqueado no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, após ir ao local tirar satisfação com um funcionário da unidade por ciúmes da namorada, que também trabalha lá, morreu no início da noite de quinta-feira (7). O homem morto foi identificado como Vando Elias dos Santos, de 35 anos.
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado, em nota enviada para A Gazeta, que o autor das facadas seria o namorado da funcionária do PA de São Pedro. No entanto, A TV Gazeta esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Capital, e apurou com policiais civis e testemunhas que foi o contrário: o namorado da mulher esteve na unidade, mas foi ele o esfaqueado. A informação mantida é que a briga foi motivada por ciúmes.
Ainda de acordo com apuração da reportagem, o funcionário do PA de São Pedro, avisado de que seria procurado pelo namorado de sua colega de trabalho — que já trabalhou na unidade de saúde como segurança — levou uma faca para o trabalho e desferiu os golpes após o homem chegar ao local para tomar satisfação com ele. Na noite desta quinta-feira, o suspeito do crime se entregou na DHPP.
Em nova nota, a Polícia Militar esclareceu que "um homem chegou ao PA para tirar satisfação com um funcionário por motivos de ciúmes" e que "o homem desferiu diversos socos contra o trabalhador, que revidou com golpes de faca". Após o episódio, o autor das facadas fugiu e não foi localizado pela corporação.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que lamenta o ocorrido e disse que o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante por "homicídio qualificado com emprego de arma branca e por motivo fútil". Segundo a corporação, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Atualização

08/04/2022 - 11:51
A Polícia Civil informou o encaminhamento dado ao suspeito e a Polícia Militar enviou nova nota esclarecendo como o crime aconteceu. O texto foi atualizado.

