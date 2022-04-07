Um comerciante de 46 anos, suspeito de abusar sexualmente de nove crianças, foi preso na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação da Polícia Civil nesta quarta-feira (6).
Contra o suspeito, constavam mandados de prisão temporária e de apreensão domiciliar. O homem é dono de um bar e foi localizado no estabelecimento, onde ele também reside. As investigações apontam que ele oferecia doces e dinheiro em troca dos abusos.
“Ele é suspeito de abusar sexualmente de nove crianças da comunidade, com idades entre 7 e 13 anos. O indivíduo oferecia doces e dinheiro em troca dos abusos. Segundo as crianças, ele filmava os abusos para mostrar para as demais”, informou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Jaguaré.
No bar e residência do suspeito, foram apreendidos 11 celulares, três DVDs e uma câmera de filmagem. O material será encaminhado à perícia para verificação do conteúdo.
Comerciante suspeito de abusar de 9 crianças é preso em Vila Valério