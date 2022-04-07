Comerciante suspeito de abusar de 9 crianças é preso em Vila Valério

Local onde homem foi preso, em Vila Valério Crédito: Divulgação/PCES

Um comerciante de 46 anos, suspeito de abusar sexualmente de nove crianças, foi preso na zona rural de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação da Polícia Civil nesta quarta-feira (6).

Contra o suspeito, constavam mandados de prisão temporária e de apreensão domiciliar. O homem é dono de um bar e foi localizado no estabelecimento, onde ele também reside. As investigações apontam que ele oferecia doces e dinheiro em troca dos abusos.

“Ele é suspeito de abusar sexualmente de nove crianças da comunidade, com idades entre 7 e 13 anos. O indivíduo oferecia doces e dinheiro em troca dos abusos. Segundo as crianças, ele filmava os abusos para mostrar para as demais”, informou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Jaguaré.

No bar e residência do suspeito, foram apreendidos 11 celulares, três DVDs e uma câmera de filmagem. O material será encaminhado à perícia para verificação do conteúdo.