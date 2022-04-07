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Oferecia doces e dinheiro

Comerciante suspeito de abusar de 9 crianças é preso em Vila Valério

Vítimas contaram à polícia que homem filmava os abusos para mostrar para as demais crianças. No bar do suspeito, onde ele foi preso, foram apreendidos 11 celulares, três DVDs e uma câmera de filmagem

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:20

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 abr 2022 às 19:20
Local onde homem foi preso, em Vila Valério
Local onde homem foi preso, em Vila Valério Crédito: Divulgação/PCES
Um comerciante de 46 anos, suspeito de abusar sexualmente de nove crianças, foi preso na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação da Polícia Civil nesta quarta-feira (6).
Contra o suspeito, constavam mandados de prisão temporária e de apreensão domiciliar. O homem é dono de um bar e foi localizado no estabelecimento, onde ele também reside. As investigações apontam que ele oferecia doces e dinheiro em troca dos abusos.
“Ele é suspeito de abusar sexualmente de nove crianças da comunidade, com idades entre 7 e 13 anos. O indivíduo oferecia doces e dinheiro em troca dos abusos. Segundo as crianças, ele filmava os abusos para mostrar para as demais”, informou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Jaguaré.
No bar e residência do suspeito, foram apreendidos 11 celulares, três DVDs e uma câmera de filmagem. O material será encaminhado à perícia para verificação do conteúdo.
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