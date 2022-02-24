Karine Flegler, 15 anos; a mãe, Clauzira Flegler, 41; e o irmão, Leandro Flegler, 22, foram mortos na chacina Crédito: Acervo pessoal

“Possivelmente, o alvo deste crime seria o Vinícius, que veio de Minas Gerais há pouco tempo, cerca de cinco meses, e estaria envolvido com traficantes da região de Vila Valério. Então, acreditamos que esses traficantes foram para matá-lo e acabaram matando a família toda, talvez uma queima de arquivo”, afirmou o delegado para a repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

Vinicius Silva Pinto, 25 anos, teria ligação com o tráfico de drogas e seria o alvo dos criminosos. Crédito: Acervo pessoal

As quatro vítimas foram mortas na localidade de Córrego Flor de Maio, na zona rural do município. De acordo com o delegado, vizinhos informaram que viram quando quatro homens chegaram em duas motos. Em seguida, foram ouvidos disparos.

“Duas motos chegaram ao local do crime às 6 horas. Possivelmente dois criminosos entraram na casa para executar a adolescente e o namorado, e outros dois cercaram a casa e não deram chance para mãe e filho fugirem dessa chacina”, disse.

Os corpos de Karine e de Vinícius estavam no interior da residência, no quarto. Já os corpos de Clauzira e Leandro ficaram caídos na plantação de pimenta, a cerca de 30 metros da casa. O delegado afirmou que mãe e filho ainda tentaram fugir pela janela, mas foram alcançados pelos criminosos.

Propriedade onde ocorreu o crime Crédito: Gabriela Fardin

A Polícia Civil já identificou suspeitos de participação no crime, porém o delegado informou que mais detalhes não poderiam ser passados para não atrapalhar as investigações.

“Temos suspeitos de participação direta na execução. Ainda pretendemos ouvir testemunhas, mas não é um trabalho simples, porque as pessoas da região têm medo”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Chacina em Vila Valério - família pode ter sido morta por queima de arquivo

FAMÍLIA PASSOU POR TRAGÉDIA RECENTE

A família ainda se recuperava de outra tragédia. Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em Jaguaré. Segundo o delegado Rafael Caliman, o jovem também tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em jaguaré. Crédito: Redes Sociais