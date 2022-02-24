Comerciante é morto a tiros no bairro Nova Palestina, em Vitória

Elenilson Ferreira Gonçalves, de 39 anos, foi morto a tiros em Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Acervo familiar

Um comerciante foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória . A vítima foi identificada como Elenilson Ferreira Gonçalves, de 39 anos.

Testemunhas contaram que a vítima e dois amigos passavam por uma rua, quando viram uma dupla capinando a via, sem uniforme. Como o serviço é geralmente feito por funcionários da prefeitura, o trio questionou o motivo dos indivíduos estarem no local. Nessa hora, a dupla rendeu Elenilson e os colegas.

Os dois homens ordenaram que eles deitassem no chão. Os dois amigos do comerciante conseguiram fugir, mas Elenilson ficou deitado e acabou atingido com, pelo menos, oito disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com testemunhas, ele estaria a caminho de um estande de tiro. A arma e alguns pertences do comerciante, como pulseira e cordão de ouro, foram levados. Em seguida, os suspeitos conseguiram fugir.

Polícia Civil informou que o corpo do comerciante foi levado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção ( DHPP ) da Capital. "Diligências estão em andamento e detalhes não serão divulgados, por enquanto", concluiu.

PATRULHAMENTO REFORÇADO

Durante a tarde, moradores da região de São Pedro receberam mensagens que traziam a ameaça de toque de recolher a partir das 18h desta quinta-feira (24). No texto que a reportagem de A Gazeta teve acesso, constava que a atitude seria pela "morte do nosso amigo Nilsinho" e que "a bala" iria "cantar".

O caso chegou à Polícia Militar por uma denúncia anônima. A PM afirmou que "policiais estão no local e nenhuma anormalidade foi constatada". A Secretaria Municipal de Segurança Urbana também informou que agentes foram orientados a fazer patrulhamento preventivo em vários pontos da região.

Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta