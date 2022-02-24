Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Cariacica

Um homem de 28 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (24), no bairro Padre Mathias, em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, Juvenil Nazário Lima de Carvalho foi atingido por pelo menos quatro disparos feitos por criminosos que invadiram a casa dele.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava com a mãe, uma idosa de 67 anos, quando criminosos invadiram a residência. O homem foi socorrido pela mãe e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas morreu ao dar entrada na unidade.
O caso foi registrado no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, TV Gazeta