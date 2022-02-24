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Estava com a mãe

Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Cariacica

Vítima foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas morreu ao dar entrada na unidade

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2022 às 09:54
Um homem de 28 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (24), no bairro Padre Mathias, em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, Juvenil Nazário Lima de Carvalho foi atingido por pelo menos quatro disparos feitos por criminosos que invadiram a casa dele.
Juvenil Nazário Lima de Carvalho foi morto a tiros em Cariacica
Juvenil Nazário Lima de Carvalho foi morto a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava com a mãe, uma idosa de 67 anos, quando criminosos invadiram a residência. O homem foi socorrido pela mãe e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas morreu ao dar entrada na unidade.
O caso foi registrado no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, TV Gazeta

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