Vídeo: caminhonete invade borracharia em Cariacica

Carro entrando em borracharias é uma cena comum. No entanto, o que aconteceu no bairro Itacibá, em Cariacica, nesta terça-feira (22), foi um tanto quanto inesperado: o automóvel não chegou ao estabelecimento para fazer um reparo no pneu. Ele invadiu o local após o motorista ter perdido a direção do veículo.
O vídeo acima mostra a caminhonete atravessada na calçada. Uma parede lateral da borracharia, à esquerda do condutor, aparece quebrada, com parte da estrutura de alvenaria no chão, caída no lado de fora. A cena, claro, chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local nesta manhã.
De acordo com a Guarda Municipal de Cariacica, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido por uma ambulância do Samu. Ainda no lugar do acidente, ele contou que passou mal ao volante. Foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
A Polícia Militar também informou que o motorista não precisou ser levado para um hospital e que ele estava "desorientado" quando a equipe chegou ao local. Não há informações sobre outras vítimas no acidente, que aconteceu perto da ponte na região do Parque O Cravo e A Rosa.
caminhonete invade borracharia em Cariacica