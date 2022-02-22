Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo

Com rua alagada, enfermeira cai com carro em cratera em Piúma

Mulher estacionava o veículo, quando caiu em um grande buraco na Avenida Beira Mar. A rua estava alagada por conta de uma vazamento de água

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 fev 2022 às 13:31
Carro cai em cratera em avenida de Piúma
Carro cai em cratera em avenida de Piúma Crédito: Redes sociais
Uma moradora de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, passou por um grande susto na manhã desta terça-feira (22), na Avenida Beira Mar. Ela estacionava o carro dela, um Chevrolet Tracker, quando caiu em um grande buraco na via. A rua estava alagada por conta de uma vazamento de água.
Segundo a enfermeira Rosalba Mezadre, ela estaciona todos os dias no local, que fica no bairro Acaiaca, para fazer atividade física em uma academia. “Todos os dias paro ali, por volta das 7h. Hoje estava alagado, passei bem devagar e o carro foi afundando. Puxei o freio de mão e saí, pois o carro afundou mais para o lado do carona”, conta.
A motorista ficou assustada e nervosa com a situação. “Precisei ir no hospital. Passei mal, minha pressão subiu. Liguei para meu esposo e um vizinho, que com uma corda guinchou o carro para fora. Tenho seguro, mas entrou água e amassou na frente”, contou a vítima.
Segundo a Defesa Civil do município, após o acidente, o local foi sinalizado e a concessionaria de água, Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), estava fazendo reparo no local. O órgão foi procurado pela reportagem, mas ainda não retornou. 

Veja Também

Câmara de Cachoeiro tem sistema invadido e prejuízo é de quase R$ 200 mil

Greve: Cachoeiro amanhece com lixo acumulado nas calçadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Piúma Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados