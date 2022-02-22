Com rua alagada, enfermeira cai com carro em cratera em Piúma

Carro cai em cratera em avenida de Piúma Crédito: Redes sociais

Uma moradora de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, passou por um grande susto na manhã desta terça-feira (22), na Avenida Beira Mar. Ela estacionava o carro dela, um Chevrolet Tracker, quando caiu em um grande buraco na via. A rua estava alagada por conta de uma vazamento de água.

Segundo a enfermeira Rosalba Mezadre, ela estaciona todos os dias no local, que fica no bairro Acaiaca, para fazer atividade física em uma academia. “Todos os dias paro ali, por volta das 7h. Hoje estava alagado, passei bem devagar e o carro foi afundando. Puxei o freio de mão e saí, pois o carro afundou mais para o lado do carona”, conta.

A motorista ficou assustada e nervosa com a situação. “Precisei ir no hospital. Passei mal, minha pressão subiu. Liguei para meu esposo e um vizinho, que com uma corda guinchou o carro para fora. Tenho seguro, mas entrou água e amassou na frente”, contou a vítima.