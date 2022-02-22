Greve: Cachoeiro amanhece com lixo acumulado nas calçadas

Os coletores entraram em greve nesta segunda-feira (21) Crédito: Leitor| A Gazeta

As ruas de diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, amanheceram nesta terça-feira (22) com sacos de lixo amontoados nas calçadas. Os coletores entraram em greve nesta segunda-feira (21) e reivindicam questões trabalhistas para o retorno das atividades.

Moradora do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro, Silésia de Lurdes Braga, disse que ficou sabendo por coletores que o serviço seria interrompido. “Fiquei sabendo ontem que não ia ter coleta e avisei para as pessoas aqui, para não colocarem o lixo para fora de casa, mesmo assim, o povo colocou. Acho que precisa ter consciência também, vamos aguardar a situação”, disse a moradora.

Outra moradora, do distrito de Soturno, também contou que o lixo por lá não foi recolhido e estranhou. “Estive no Centro da cidade de manhã e as sacolas de lixo que geralmente são recolhidas durante a noite, estavam nas calçadas. Não sei o que está acontecendo”, afirmou a internauta, que preferiu não se identificar.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Cachoeiro informou em nota que a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços foi surpreendida com o anúncio de uma paralisação. “A secretaria salienta que toda a sua equipe própria de limpeza está nas ruas, buscando minimizar os efeitos da paralisação. Entretanto, a maior parte dos serviços ficará prejudicada, temporariamente”, diz a nota.

A prefeitura espera que o impasse seja resolvido o mais breve possível, para que todos os serviços sejam integralmente restabelecidos para a população.

A GREVE

O Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) considerou o "movimento paredista" ilegal. Comunicou que, no último mês de janeiro, fechou acordo em Convenção Coletiva de Trabalho, estando esta "registrada no Ministério Público do Trabalho, onde os trabalhadores representados pelo Sindilimpe aceitaram reajuste de 10,16%”.

A entidade destacou ainda que, entre as cláusulas aceitas, está o fornecimento de lanche por meio das empresas, composto de um pão com manteiga, uma fruta e um suco, “sendo somente na impossibilidade do fornecimento do mesmo [sic], e de escolha das empresas de limpeza urbana, a substituição por um valor correspondente em dinheiro”, acrescentou o sindicato.

O Selures afirmou "a saúde dos trabalhadores é uma prioridade". E que o funcionário não pode ficar sem o lanche antes do turno de trabalho pelo esforço da função. “Inclusive, o fornecimento do lanche foi um pleito dos próprios profissionais há anos”, pontuou.

Já o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio, Conservação, Limpeza Pública, Urbana e Privada, Conservação de Áreas Verdes, Aterros Sanitários e Transbordos e de Prestação de Serviços em Portarias e Recepções no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) listou as reivindicações.