Greve do lixo: coleta é paralisada em Vitória, Serra e Cachoeiro

Serra e Os serviços de coleta de lixo estão suspensos nos municípios de Vitória Cachoeiro de Itapemirim . A paralisação surpreendeu moradores desde a manhã desta segunda-feira (21), que ficaram sem as atividades de limpeza urbana, coleta e tratamento de resíduos. O movimento foi deflagrado apresentou uma série de reivindicações trabalhistas.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio, Conservação, Limpeza Pública, Urbana e Privada, Conservação de Áreas Verdes, Aterros Sanitários e Transbordos e de Prestação de Serviços em Portarias e Recepções no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) listou as reivindicações. As principais são: a garantia do pagamento do tíquete-alimentação em caso de afastamento pelo INSS e adicional de R$ 7,00 por dia trabalhado no tíquete referente ao café da manhã, "direito já garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho em 2022".

As atividades vão permanecer paralisadas até que as empresas decidam realizar uma negociação, complementou. Para isso, o sindicato espera que “a responsabilidade social das contratantes junto aos trabalhadores e à população torne próximo o fim da paralisação”.

Lixo acumulado deixa as ruas de Vitória, Serra e Cachoeiro sujas

PARALISAÇÃO EM CACHOEIRO

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Semmat) disse que foi surpreendida com o anúncio da paralisação nesta manhã. “A secretaria salienta que toda a sua equipe própria de limpeza está nas ruas, buscando minimizar os efeitos do movimento. Entretanto, a maior parte dos serviços ficará prejudicada, temporariamente”, salientou.

A Semmat informou, ainda, que a ação é resultado de uma mobilização estadual da categoria. Além disso, expressou que aguarda que a situação seja resolvida o mais breve possível, “para que todos os serviços sejam integralmente restabelecidos para a população”.

SELURES

O Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) considerou o "movimento paredista" ilegal. Comunicou que, no último mês de janeiro, fechou acordo em Convenção Coletiva de Trabalho, estando esta "registrada no Ministério Público do Trabalho, onde os trabalhadores representados pelo Sindilimpe aceitaram reajuste de 10,16%”.

A entidade destacou ainda que, entre as cláusulas aceitas, está o fornecimento de lanche por meio das empresas, composto de um pão com manteiga, uma fruta e um suco, “sendo somente na impossibilidade do fornecimento do mesmo [sic], e de escolha das empresas de limpeza urbana, a substituição por um valor correspondente em dinheiro”, acrescentou o sindicato.

O Selures afirmou "a saúde dos trabalhadores é uma prioridade". E que o funcionário não pode ficar sem o lanche antes do turno de trabalho pelo esforço da função. “Inclusive, o fornecimento do lanche foi um pleito dos próprios profissionais há anos”, pontuou.

ACUMULADO

Com a manutenção da paralisação dos serviços da coleta da limpeza, o lixo se acumulou em muitos pontos da Grande Vitória, especialmente na Serra e em Vitória na manhã desta terça-feira (22). Em Serra Sede, além do que ficou acumulado do dia anterior, os rejeitos também foram espalhados por animais que se alimentam do que encontram.

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Logo nas primeiras horas desta terça, o contentor não deu conta da quantidade de lixo acumulado e algumas sacolas foram deixadas ao lado do local destinado. No chão, elas foram rasgadas e o material ficou espalhado sobre a calçada.

Com o lixo espalhado por não ter sido recolhido, animais se alimentam com os restos encontrados Crédito: Ricardo Medeiros

Já na Capital capixaba a realidade não é muito diferente. No bairro Jardim Camburi, área que conta com ponto gastronômico noturno intenso, o acúmulo de lixo resultou em sacolas obstruindo calçadas e ainda espalhando mau cheiro e incômodo aos moradores próximos.

Lixo acumulado entre as ruas Silvino Grecco e Wellington de Freitas, em Jardim Camburi Crédito: Aurélio de Freitas

Em nota, a Secretaria da Central de Serviços de Vitória informa que já notificou formalmente a empresa responsável pela limpeza pública, considerando o fato de a paralisação ser considerada ilegal e sem amparo na legislação.

A Secretaria ressalta que está concentrando esforços para regularizar os serviços o mais breve possível, colocando, inclusive, servidores efetivos para fazer o recolhimento dos resíduos e pede a compreensão e colaboração dos moradores, no sentido de não colocar os resíduos na rua antes da chegada dos coletores.

REIVINDICAÇÕES

Veja a seguir quais são as reivindicações dos profissionais de limpeza pública, segundo o Sindilimpe-ES:

Vitória e Serra

Café da manhã no valor de R$ 7 por dia no tíquete;

Pagamento do tíquete-alimentação em caso de afastamento pelo INSS;

Plano de saúde integral com cirurgia e internação;

Tíquete para funcionários do administrativo da empresa EMEC no valor pago a profissionais da limpeza pública;

Adicional de Periculosidade para jardineiros e operadores de roçadeira, além de profissionais que atuam na capina e poda de árvores.

Cachoeiro de Itapemirim

Equiparação salarial com a Grande Vitória;

Café da manhã no valor de R$ 7 por dia no tíquete;

Pagamento do tíquete-alimentação em caso de afastamento pelo INSS;

Adicional de Periculosidade para jardineiros e operadores de roçadeira, além de profissionais que atuam na capina e poda de árvores;

O Sindilimpe-ES assegurou não ter a intenção de gerar algum tipo de transtorno à população capixaba. “No entanto, se nega a furtar-se de sua missão existencial, ao acolher reivindicações legítimas dos trabalhadores da limpeza pública nos municípios de Vitória, Serra e Cachoeiro”.