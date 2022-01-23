Quase uma tonelada de resíduo e lixo é retirada de praia em Vitória

Projeto Praia Limpa realiza a limpeza de praias de Vitória Crédito: Foto leitor

Quase uma tonelada de lixo foi retirada da Praia das Castanheiras, em Jesus de Nazareth, em Vitória , na manhã deste domingo (23). A ação faz parte do Projeto Praia Limpa, que contou com a participação de outras instituições ambientais.

A ação foi realizada durante a manhã e contou com a participação de moradores e crianças, em atividades que foram promovidas por ambientalistas no local, em abordagens educativas e lúdicas com a baleia "Jujuba" e com a coruja buraqueira "Atena", além de palestras sobre lixo marinho e sobre dengue e várias exposições.

“A proposta desse tipo de ação é levar a uma mudança de comportamento, sobretudo trabalhar a conscientização das pessoas para o consumo consciente e no descarte correto dos resíduos. Esse é um papel que cabe a todos, no nosso dia a dia”, informou em nota o ambientalista Sandro Firmino.

Projeto Praia Limpa Crédito: Foto leitor

As ações aconteceram também no sábado (22), na Ilha do Frade. No próximo sábado (29), elas serão realizadas na Praia de Camburi, e no domingo (30), na Prainha de Santo Antônio.

O Projeto Praia Limpa é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e envolve outras áreas da Prefeitura de Vitória como o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) e a Vigilância Sanitária, ambas da Secretaria de Saúde, e a Central de Serviços.

Além disso, o Praia Limpa conta com a parceria do Projeto Vepema, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Instituto Últimos Refúgios, Instituto Ecomaris e a Associação dos Moradores da Ilha do Frade (Samifra), Instituto Canal e a RL Sócio Cultural.