Praia de Piúma não está contaminada com lixo hospitalar de Iconha, diz secretário

Rio chegando no município de Piúma com a sujeira após a enchente em Iconha Crédito: Internauta

Após a enchente que devastou o município de Iconha , no Sul do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (17), muita sujeira está desaguando junto ao rio na praia de Piúma, e a informação de que o mar estaria contaminado pelo lixo hospitalar de Iconha preocupou moradores e turistas da cidade litorânea. No entanto, a Prefeitura de Piúma afirma que se trata de boato.

Para evitar que a notícia falsa ganhe ainda mais força entre a população e visitantes de Piúma, o secretário Municipal de Saúde, Alexandre Marconi da Silva, gravou um vídeo, junto ao diretor do hospital de Iconha atingido pela enchente, Rômulo de Souza Ribeiro, desmentindo a informação.

Segundo o diretor do Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro, no momento em que a chuva chegou a Iconha, todo o lixo hospitalar da semana já havia sido recolhido. Toda sexta-feira é feita a coleta de tarde e a chuva começou a atingir o município a partir das 18h, então o lixo já havia sido coletado e tudo é registrado na Secretaria Municipal de Saúde, explicou Rômulo.

O secretário de Piúma reforçou ainda que o hospital não teria uma quantidade de lixo suficiente para gerar preocupação quanto à contaminação da praia, mas, mesmo assim, irá pedir uma análise da água do mar.

O boato em relação à contaminação da praia de Piúma em detrimento do lixo do hospital de Iconha é falso. A coleta foi feita justamente na sexta-feira à tarde, portanto não tinha montante de lixo suficiente para que haja uma contaminação preocupante na praia de Piúma. Vamos fazer uma análise da água do mar do município, mas em relação ao lixo hospitalar, não temos preocupação, afirmou o secretário.

A água atingiu até o segundo pavimento do Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro, que fica no Centro de Iconha, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada dos pacientes.

TURISTAS LIMPAM A PRAIA DE PIÚMA