Morador joga lixo em vereador após Guarapari aprovar aumento para prefeito

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No vídeo, que já circula nas redes sociais, é possível ouvir apitos e vaias de várias pessoas que esperam os vereadores na porta do prédio do Legislativo municipal. Em um determinado momento, um catador de recicláveis joga o saco de lixo que segurava no vereador Dito Xáreu (PSDB). Logo em seguida, eles parecem discutir, mas o parlamentar é retirado do local por uma mulher.

Morador joga lixo em vereador após sessão da Câmara de Guarapari Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A reportagem conversou com vereadores que presenciaram o fato. Eles explicaram que o catador de recicláveis não participou da sessão, mas estava do lado de fora da Câmara quando a população começou a vaiar o grupo aliado do prefeito. Impulsionado pela revolta dos moradores, ele teria tomado a atitude de jogar o lixo em um dos parlamentares que descia a escada.

O clima acalorado do lado de fora também foi registrado ao longo da sessão. Servidores, representantes de sindicatos e moradores protestaram durante a leitura do projeto enviada pelo prefeito Edson Magalhães (DEM) à Câmara.

Eles criticaram o percentual de reajuste de 10,16% concedido aos funcionários públicos do município, enquanto os agentes políticos foram contemplados com aumento de 28%.

Os vereadores Rodrigo Borges (Republicanos) e Izac Queiroz (PP) se posicionaram contra o projeto. Na tribuna, eles classificaram o prefeito como "fanfarrão" e "oportunista" ao incluir, junto ao texto de reajuste dos servidores, o dele próprio.

Os parlamentares solicitaram a retirada da proposta de pauta, mas, por voto da maioria, ela foi mantida e posteriormente aprovada por 13 votos contra três.

Com isso, Edson Magalhães, que hoje ganha R$ 13.200, passa a receber R$ 16.900. Já o vice dele, Leozildo Dias (DEM), receberá R$ 9.219 em vez de R$ 7.200 atual. Já o subsídio dos secretários aumenta de R$ 6.900 para R$ 8.835. O reajuste já será aplicado neste mês de fevereiro.

O QUE DIZ A CÂMARA DE GUARAPARI

A Gazeta procurou a Câmara de Guarapari para se manifestar sobre o episódio, mas não houve retorno até a publicação deste texto.