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Aumento

Governador do ES e secretários vão ter reajuste de 6%

Percentual é o mesmo a ser aplicado aos salários dos servidores do Executivo estadual; veja como ficam os subsídios do primeiro escalão do governo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 17:03

Públicado em 

08 fev 2022 às 17:03
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
O governador do ES, Renato Casagrande Crédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande (PSB), a vice, Jacqueline Moraes (PSB) e os secretários do governo vão receber um reajuste salarial de 6%. O percentual é o mesmo que vai ser aplicado aos salários dos servidores do Executivo estadual.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, Dary Pagung (PSB) protocolou na Casa o projeto de lei que trata do reajuste ao primeiro escalão. Os valores ficariam assim:
  • O subsídio do governador passa a ser de R$ 25.231,90;
  • O da vice, de R$ 22.925,76;
  • E o dos secretários, R$ 20.076,99.
O salário do governador é o teto do funcionalismo público estadual. Nenhum servidor pode ganhar mais que ele. Se não houver o reajuste, as carreiras mais bem remuneradas, como os coronéis da Polícia Militar, não poderiam fazer jus aos 6% de reajuste salarial.
Governador do ES e secretários vão ter reajuste de 6 por cento

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"Conforme anunciado pelo excelentíssimo Governador do Estado, e de acordo com projeto de lei em tramitação nesta Augusta Casa de Leis, o funcionalismo público poderá fazer jus, a contar de 01 de fevereiro, de 6% (seis por cento) de reajuste salario", diz a justificativa do projeto.
"O objetivo é trazer o mesmo benefício a outras carreiras do Executivo é que se dá esse presente projeto de lei", complementa.
Para valer, o texto precisa ser aprovado pelos deputados estaduais.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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