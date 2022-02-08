Governador do ES e secretários vão ter reajuste de 6%

O líder do governo na Assembleia Legislativa
, Dary Pagung (PSB) protocolou na Casa o projeto de lei que trata do reajuste ao primeiro escalão. Os valores ficariam assim:
O salário do governador é o teto do funcionalismo público estadual. Nenhum servidor pode ganhar mais que ele. Se não houver o reajuste, as carreiras mais bem remuneradas, como os coronéis da Polícia Militar
, não poderiam fazer jus aos 6% de reajuste salarial.
"Conforme anunciado pelo excelentíssimo Governador do Estado, e de acordo com projeto de lei em tramitação nesta Augusta Casa de Leis, o funcionalismo público poderá fazer jus, a contar de 01 de fevereiro, de 6% (seis por cento) de reajuste salario", diz a justificativa do projeto.
"O objetivo é trazer o mesmo benefício a outras carreiras do Executivo é que se dá esse presente projeto de lei", complementa.
Para valer, o texto precisa ser aprovado pelos deputados estaduais.