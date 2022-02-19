Coletor acha celular novo no lixo e devolve para a dona na Serra

A aposentada procurou por Felipe, coletor que trabalhava no dia em que jogou o celular fora por engano Crédito: Samy Ferreira

Uma professora aposentada jogou o próprio celular, que havia ganho do marido em dezembro do ano passado, no lixo. O engano, que poderia ter custado muito caro, teve um final feliz: o aparelho foi localizado, sem danos, por um coletor, que precisou revirar o lixão.

Alda Maria Rodrigues, que é moradora da Serra, conta que ganhou um celular de presente de Natal do marido, mas por um descuido acabou jogando o aparelho no lixo enquanto fazia uma limpeza em casa.

“Eu estava descartando umas coisas que eu não pretendia usar, algumas iria doar e distribuir. Eu decidi levar as sacolas que iria descartar para o lixo”, explica a aposentada.

Mas ela só se deu conta da perda do aparelho, quando chegou dentro de casa e ouviu o celular do marido tocar. “Quando eu cheguei em casa eu verifiquei que coloquei a sacola errada no lixo. Eu voltei correndo ao local, mas o caminhão de lixo já estava saindo”, disse ela.

Luiz Felipe Leitão era o coletor que estava trabalhando no dia, recolhendo o lixo do prédio onde mora a aposentada Alda. Foi a ele que a aposentada recorreu e pediu ajuda. Ela perdeu a esperança quando soube que o material, após ser jogado no caminhão, é compactado e que, ainda que o encontrassem, o aparelho poderia estar despedaçado. Mas Alda não desistiu.

“Ela chegou chorando, desesperada, na hora a gente parou a operação. Expliquei que encontrar o celular dentro do caminhão era quase impossível , porque o lixo é compactado e misturado”, conta o coletor Felipe.

Encontrar o celular dentro do caminhão de lixo era uma missão quase que impossível Crédito: Samy Ferreira

Alda voltou para a casa e contou o que havia acontecido para o marido. “Comuniquei ao meu marido que tinha jogado o celular fora por engano. Ele se assustou, mas eu tinha esperança que o rapaz encontrasse o aparelho e o devolvesse”, disse Alda.

O condomínio da aposentada foi o último da rota do caminhão de lixo naquela noite. De lá foram direto para a base da empresa, que fica no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.

No local, o lixo é despejado com o que foi recolhido durante o dia. Mas o Felipe, para quem a aposentada tinha pedido ajuda, ficou comovido com o desespero da aposentada e, junto com os amigos de trabalho, decidiu revirar o lixão no intuito de encontrar o aparelho.

Depois de 40 minutos de buscas, o celular foi encontrado, e para alegria dos coletores, estava inteiro e sem nenhum arranhão.

APARELHO DEVOLVIDO

Para fazer a devolução, Felipe conseguiu desbloquear o aparelho e enviar um áudio para a irmã da aposentada, que mora em Minas Gerais e não fazia ideia do que tinha acontecido.

Aposentada Alda e o coletor Luíz Felipe Crédito: Samy Ferreira

Felipe contou toda a situação e pediu ajuda para conseguir localizar alguém próximo da família. Por volta das 2h ele conseguiu falar com o filho da aposentada, que foi até a empresa no dia seguinte e pegou o aparelho.

“Eu tive a sorte de encontrar esse rapaz. A gente tem que acreditar que ainda existe ser humano honesto, gente boa, meninos jovens com a cabeça bacana”, disse Alda que, agradecida, elogiou a atitude do rapaz nas redes sociais e ainda ligou para o chefe do Felipe, elogiando a atitude dele.