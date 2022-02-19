Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Final feliz

Coletor acha celular novo no lixo e devolve para a dona na Serra

Por um descuido, uma aposentada jogou o celular novo no lixo e, ao tentar recuperá-lo, contou com a ajuda do coletor, que revirou o lixão, com os amigos, até localizar o aparelho

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 18:57

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

19 fev 2022 às 18:57
coletor encontra celular e devolve para dona
A aposentada procurou por Felipe, coletor que trabalhava no dia em que jogou o celular fora por engano Crédito: Samy Ferreira
Uma professora aposentada jogou o próprio celular, que havia ganho do marido em dezembro do ano passado, no lixo. O engano, que poderia ter custado muito caro, teve um final feliz: o aparelho foi localizado, sem danos, por um coletor, que precisou revirar o lixão.
Alda Maria Rodrigues, que é moradora da Serra, conta que ganhou um celular de presente de Natal do marido, mas por um descuido acabou jogando o aparelho no lixo enquanto fazia uma limpeza em casa.
“Eu estava descartando umas coisas que eu não pretendia usar, algumas iria doar e distribuir. Eu decidi levar as sacolas que iria descartar para o lixo”, explica a aposentada. 
Mas ela só se deu conta da perda do aparelho, quando chegou dentro de casa e ouviu o celular do marido tocar. “Quando eu cheguei em casa eu verifiquei que coloquei a sacola errada no lixo. Eu voltei correndo ao local, mas o caminhão de lixo já estava saindo”, disse ela.
Luiz Felipe Leitão era o coletor que estava trabalhando no dia, recolhendo o lixo do prédio onde mora a aposentada Alda. Foi a ele que a aposentada recorreu e pediu ajuda. Ela perdeu a esperança quando soube que o material, após ser jogado no caminhão, é compactado e que, ainda que o encontrassem, o aparelho poderia estar despedaçado. Mas Alda não desistiu.
“Ela chegou chorando, desesperada, na hora a gente parou a operação. Expliquei que encontrar o celular dentro do caminhão era quase impossível , porque o lixo é compactado e misturado”, conta o coletor Felipe.
coletor encontra celular e devolve para dona
Encontrar o celular dentro do caminhão de lixo era uma missão quase que impossível Crédito: Samy Ferreira
Alda voltou para a casa e contou o que havia acontecido para o marido. “Comuniquei ao meu marido que tinha jogado o celular fora por engano. Ele se assustou, mas eu tinha esperança que o rapaz encontrasse o aparelho e o devolvesse”, disse Alda.
O condomínio da aposentada foi o último da rota do caminhão de lixo naquela noite. De lá foram direto para a base da empresa, que fica no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.
No local, o lixo é despejado com o que foi recolhido durante o dia. Mas o Felipe, para quem a aposentada tinha pedido ajuda, ficou comovido com o desespero da aposentada e, junto com os amigos de trabalho, decidiu revirar o lixão no intuito de encontrar o aparelho.
Depois de 40 minutos de buscas, o celular foi encontrado, e para alegria dos coletores, estava inteiro e sem nenhum arranhão.

APARELHO DEVOLVIDO

Para fazer a devolução, Felipe conseguiu desbloquear o aparelho e enviar um áudio para a irmã da aposentada, que mora em Minas Gerais e não fazia ideia do que tinha acontecido.
coletor encontra celular e devolve para dona
Aposentada Alda e o coletor  Luíz Felipe Crédito: Samy Ferreira
Felipe contou toda a situação e pediu ajuda para conseguir localizar alguém próximo da família. Por volta das 2h ele conseguiu falar com o filho da aposentada, que foi até a empresa no dia seguinte e pegou o aparelho. 
“Eu tive a sorte de encontrar esse rapaz. A gente tem que acreditar que ainda existe ser humano honesto, gente boa, meninos jovens com a cabeça bacana”, disse Alda que, agradecida, elogiou a atitude do rapaz nas redes sociais e ainda ligou para o chefe do Felipe, elogiando a atitude dele.
Com informações da repórter Carol Monteiro , ESTV 1ª Edição.

Veja Também

Vídeo: assaltantes ameaçam dono e funcionário de loja de celulares em Vila Velha

Bandidos roubam loja e levam mais de R$ 35 mil em celulares no Norte do ES

Do celular ao Metaverso, as transformações digitais não param de acontecer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Coleta de lixo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados