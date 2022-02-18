Vídeo: assaltantes ameaçam dono e funcionário de loja de celulares em Vila Velha

A câmera de segurança de uma loja de acessórios para celulares no bairro Soteco, em Vila Velha , na Grande Vitória , flagrou a ação de três criminosos que assaltaram o estabelecimento. Um funcionário e o dono do local foram rendidos e ameaçados com faca e arma de fogo.

O crime, que aconteceu nesta quarta-feira (16), por volta de 14h, durou cerca de quatro minutos. Foi tempo suficiente para os homens levarem mais de R$ 25 mil em produtos. Os criminosos entraram na loja se passando por clientes, e perguntaram sobre a capa de um celular para despistar. O atendente percebeu a tática dos homens, mas logo foi rendido e levado para o banheiro, onde foi amarrado e ameaçado com uma faca.

"Entraram perguntando sobre a capa de um 'J5', aí na hora eu entendi que era uma despistada. Não imaginei que teriam posse de arma de fogo. Ele sacou a arma e anunciou o assalto. Falaram para não reagir, e como tinha uma faca nas minhas costas eu falei : fica tranquilo, não vou reagir. Podem fazer o que têm que fazer", disse o funcionário que teve as mãos amarradas com o cabo do próprio celular.

Na rua, o dono da loja achou estranho ao ver que a placa indicava que o estabelecimento estava fechado, e decidiu entrar. Os criminosos também o renderam e roubaram um cordão e o celular que estava com ele. O empresário foi levado ao banheiro, onde o funcionário estava. Ele também foi alvo diversas ameaças, conforme relatou.

"Na hora que eu entrei me abordaram. Falaram que, se alguém visse, a gente levaria um monte de tiro. Eu disse que não precisava fazer isso não, que eles já estavam levando as coisas. 'Vai tranquilo', falei com eles. O que estava de camisa listrada disse que iriam sair, e, se a gente abrisse as portas, levaríamos um monte [de tiro]", contou o proprietário, que tem o estabelecimento há apenas quatro meses.

Quando terminaram o assalto à loja, os homens foram em direção ao carro que estava escondido em outra rua. No meio do caminho, ainda aproveitaram para roubar um pedestre. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela delegacia especializada, e que a população pode ajudar por meio do número de telefone 181, do Disque-Denúncia.

A Polícia Militar disse que continua o patrulhamento preventivo e ostensivo em toda a região de Soteco, inclusive na avenida Ministro Salgado Filho, onde o crime ocorreu.

Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta