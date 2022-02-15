Mães são presas levando drogas para os filhos em presídio de Vila Velha Crédito: Fernando Estevão

Duas mulheres foram presas, no último domingo (13), após serem flagradas tentando entrar com drogas no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha

Alecyane Araújo Rodrigues e Ana Cláudia Santos Netto Magno estavam com as drogas escondidas nas partes íntimas. As duas são mães de detentos e tentavam levar as drogas para os filhos, Lucas Manoel Netto Magno e Lucas Araújo Reis.

As mulheres estavam com maconha e cocaína. A droga foi descoberta enquanto elas passavam no equipamento de raio-x.

Após passarem por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, elas foram levadas para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.