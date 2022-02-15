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Nas partes íntimas

Mães são presas levando drogas para os filhos em presídio de Vila Velha

As mulheres estavam com maconha e cocaína. A droga foi descoberta enquanto elas passavam no equipamento de raio-x

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 07:08

Publicado em 

15 fev 2022 às 07:08
Mãe são presas levando drogas para os filhos em presídio de Vila Velha
Mães são presas levando drogas para os filhos em presídio de Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Duas mulheres foram presas, no último domingo (13), após serem flagradas tentando entrar com drogas no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.
Alecyane Araújo Rodrigues e Ana Cláudia Santos Netto Magno estavam com as drogas escondidas nas partes íntimas. As duas são mães de detentos e tentavam levar as drogas para os filhos, Lucas Manoel Netto Magno e Lucas Araújo Reis.
As mulheres estavam com maconha e cocaína. A droga foi descoberta enquanto elas passavam no equipamento de raio-x.
Após passarem por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, elas foram levadas para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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