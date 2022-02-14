Vídeo: motorista saca facão durante briga de trânsito e PM é acionada em Cariacica

O homem que tentou tirar o facão das mãos do motorista do caminhão acabou ferido pelos golpes Crédito: Internauta

A Gazeta. Um motorista de caminhão foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica após se envolver em uma briga com outras pessoas no bairro Campo Grande, em frente ao Faça Fácil. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (14) durante uma confusão de trânsito, por volta das 8h. O condutor do caminhão desferiu facadas e lesionou pelo menos uma pessoa, segundo a Polícia Militar informou à reportagem de

De acordo com apuração da repórter Any Cometti para a TV Gazeta, o homem ferido é um pedreiro de 64 anos, que precisou levar 10 pontos na mão direita e terá que ficar 30 dias sem trabalhar. A vítima estava seguindo para o trabalho na Ponta da Fruta, em Vila Velha, tendo saído da região de Alto Caxixe, no município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. O homem estava acompanhado da esposa, que o ajuda na obra em que presta serviço, e também pelo cachorro da família.

Pedreiro precisou levar 10 pontos na mão direita Crédito: Roberto Pratti

"Eu estava vindo no trânsito, que estava muito lento. Quando percebi, meu carro estava sendo levado empurrado. Olhei e era uma carreta que vinha. Joguei o veículo para cima da calçada. O sinal fechou, outras pessoas também jogaram o carro na frente da carreta, desceram para conversar com o motorista." Vítima na discussão de trânsito - Pedreiro de 64 anos

Depois da discussão, o caminhoneiro chegou a voltar para a boleia e então desceu com o facão na mão. "Ele saiu já agressivo, foi na direção de um rapaz, que saiu fora, senão teria pegado o pescoço dele. Ele investiu em outro rapaz e eu estava atrás, então fui tentar defendê-lo. Nessa hora, ele deu a facada que pegou na minha mão e quase cortou meu braço. Nunca vi nada parecido, mas entrego nas mãos do Senhor", contou a vítima. O carro do pedreiro, que ficou bastante amassado, foi comprado há dois dias e ainda não tem seguro.

Carro da vítima foi comprado há dois dias Crédito: Roberto Pratti

Um vídeo enviado à reportagem mostra o motorista do caminhão já com o facão apontado na direção e bem próximo do rosto do condutor do carro de passeio com quem havia discutido. Pouco depois, outro homem que acompanhava a discussão tentou imobilizá-lo e tirar-lhe o objeto das mãos. Ele não conseguiu e, por pouco, não foi atingido pela facada desferida contra ele.

Your browser does not support the video tag.

Com a confusão generalizada, outro homem aparece nas imagens e arremessa uma mesa de madeira na direção do motorista do caminhão, que manteve o facão em mãos. Na sequência, mais um homem surge e desfere um golpe contra o condutor, que corre em direção à pessoa que havia jogado a cadeira nele. Nesse momento, ele tentou dar outra facada, mas o alvo conseguiu escapar por pouco.

O desentendimento prosseguiu, e o motorista do caminhão voltou a dar facadas no pedreiro, o qual havia tentado tirar o facão da mão dele anteriormente. O agressor aplicou vários golpes, mas a vítima conseguiu se defender da maior parte das tentativas usando um pedaço de madeira. Essa mesma vítima, entretanto, acabou ferida por um dos golpes. O vídeo é encerrado com o motorista do caminhão próximo do veículo.

NO HOSPITAL

O homem que aparece tentando tirar o facão das mãos do motorista e depois acabou ferido a facadas é, segundo a Polícia Militar, o pedreiro, um senhor de idade de 64 anos. Ele foi socorrido por uma guarnição da PM e encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, na mesma cidade, sendo posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Pedreiro estava acompanhado pela esposa e pelo cachorro Crédito: Roberto Pratti

O suspeito de 45 anos (que aparece no vídeo com a camisa laranja) foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde compareceram ainda outras duas pessoas informando aos militares que também haviam sido vítimas do homem durante a confusão.

Polícia Civil informou que o homem conduzido foi autuado em flagrante por lesão corporal e por fugir do local do acidente. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão, cujo valor não foi divulgado pela corporação.

Atualização A Polícia Civil enviou uma nota esclarecendo o encaminhamento dado ao motorista que estava com o facão. O texto foi atualizado.