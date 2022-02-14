Motorista perde controle de caminhão e invade casa em Viana

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Ainda de acordo com a PM, o motorista estava com a habilitação vencida desde 2019. Ferido, ele foi encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vídeos feitos por moradores mostram que a frente da casa ficou completamente destruída. O morador da casa disse que tomou um susto com o barulho do caminhão invadindo a residência e lamentou o prejuízo. O caminhão não possui seguro. À reportagem da TV Gazeta, o proprietário do veículo afirmou que vai arcar com a obra da residência destruída.