Motorista perde controle de caminhão e invade casa em Viana

Um caminhão invadiu uma residência às 8h40 desta segunda-feira (14), no bairro Vila Bethânia, em Viana. De acordo com a Polícia Militar, a primeira informação é de que o motorista teria passado mal na direção do veículo, causando o acidente. No local, a reportagem da TV Gazeta apurou com a PM que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e que se recusou a fazer o teste de bafômetro.
Ainda de acordo com a PM, o motorista estava com a habilitação vencida desde 2019. Ferido, ele foi encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Vídeos feitos por moradores mostram que a frente da casa ficou completamente destruída. O morador da casa disse que tomou um susto com o barulho do caminhão invadindo a residência e lamentou o prejuízo. O caminhão não possui seguro. À reportagem da TV Gazeta, o proprietário do veículo afirmou que vai arcar com a obra da residência destruída.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta