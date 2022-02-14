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Acidente

Motorista perde controle de caminhão e invade casa em Viana

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2022 às 11:34
 Um caminhão invadiu uma residência às 8h40 desta segunda-feira (14), no bairro Vila Bethânia, em Viana. De acordo com a Polícia Militar, a primeira informação é de que o motorista teria passado mal na direção do veículo, causando o acidente. No local, a reportagem da TV Gazeta apurou com a PM que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e que se recusou a fazer o teste de bafômetro.
Ainda de acordo com a PM, o motorista estava com a habilitação vencida desde 2019. Ferido, ele foi encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Vídeos feitos por moradores mostram que a frente da casa ficou completamente destruída. O morador da casa disse que tomou um susto com o barulho do caminhão invadindo a residência e lamentou o prejuízo. O caminhão não possui seguro. À reportagem da TV Gazeta, o proprietário do veículo afirmou que vai arcar com a obra da residência destruída.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
O acidente deixou uma casa com uma parede completamente destruída.
O acidente deixou uma casa com uma parede completamente destruída. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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