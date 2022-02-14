Dois homens foram presos dirigindo carros roubados, neste domingo (13), em Cariacica. Em um dos roubos, duas mulheres e uma adolescente ficaram na mira dos criminosos. Durante a tentativa de fuga, os homens bateram um dos veículos em um poste, um Jeep Compass, no bairro Novo Brasil.
Uma pedagoga, que preferiu não ser identificada, é a dona do carro. Ela estava no veículo com uma amiga e uma adolescente de 13 anos. As três ficaram na mira dos criminosos.
"Fui buscar uma amiga na igreja. Quando a gente estava voltando, eles abordaram. Aceleraram o carro e pararam o carro na minha frente, apontaram a arma pra nossa cabeça e pediram pra gente descer do carro e nem olhar pra trás", contou a pedagoga.
PASSAGEM PELA POLÍCIA
Cristiano Sorreição dos Santos, de 35 anos, foi preso dentro do veículo roubado. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir da abordagem, mas não conseguiu escapar após bater no poste. Essa não é a primeira vez que Cristiano vai parar na delegacia. Ele já era considerado foragido do sistema prisional. Cristiano foi condenado na Justiça por assaltos em Cariacica e em Venda Nova do Imigrante. Ele estava preso desde 2015, mas fugiu do presídio em janeiro deste ano.
Um dos comparsas de Cristiano, segundo a polícia, é Herick Almeida Gonçalves, de 26 anos, que foi preso dirigindo um outro veículo, também roubado neste domingo, que foi usado no roubo do carro da pedagoga.
Dupla com carros roubados é presa após fuga e acidente em Cariacica
A perseguição começou na Estrada de Cangaíba, na zona rural de Cariacica. A Polícia Militar montou um cerco após receber a informação de que os suspeitos estavam circulando com os carros roubados. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi usado na busca.
Outro veículo também era alvo da polícia, mas os criminosos que estavam nesse terceiro carro chegaram a trocar tiros com os policiais e conseguiram fugir. Outros dois que estavam no carro batido no poste também fugiram entrando em uma mata próxima ao bairro Novo Brasil.
SEM SEGURO
O veículo roubado havia sido comprado pela família da pedagoga há duas semanas e não tem seguro. Prejuízo e um trauma muito grande para ela, que já tinha sido assaltada em Cariacica há menos de dois anos.
"Uma sensação de insegurança porque foi a segunda vez que isso acontece no mesmo bairro, próximo um [episódio] do outro. A gente não pode mais sair de casa, a gente não pode mais ter uma coisa boa. A gente não tem mais esse direito", desabafou a pedagoga.
Os presos foram levados para Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta