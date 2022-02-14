O Jeep Compass roubado ficou com a dianteira bastante danificada após o acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens foram presos dirigindo carros roubados, neste domingo (13), em Cariacica . Em um dos roubos, duas mulheres e uma adolescente ficaram na mira dos criminosos. Durante a tentativa de fuga, os homens bateram um dos veículos em um poste, um Jeep Compass, no bairro Novo Brasil.

Uma pedagoga, que preferiu não ser identificada, é a dona do carro. Ela estava no veículo com uma amiga e uma adolescente de 13 anos. As três ficaram na mira dos criminosos.

"Fui buscar uma amiga na igreja. Quando a gente estava voltando, eles abordaram. Aceleraram o carro e pararam o carro na minha frente, apontaram a arma pra nossa cabeça e pediram pra gente descer do carro e nem olhar pra trás", contou a pedagoga.

PASSAGEM PELA POLÍCIA

Cristiano Sorreição dos Santos, de 35 anos, foi preso dentro do veículo roubado. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir da abordagem, mas não conseguiu escapar após bater no poste. Essa não é a primeira vez que Cristiano vai parar na delegacia. Ele já era considerado foragido do sistema prisional. Cristiano foi condenado na Justiça por assaltos em Cariacica e em Venda Nova do Imigrante. Ele estava preso desde 2015, mas fugiu do presídio em janeiro deste ano.

Um dos comparsas de Cristiano, segundo a polícia, é Herick Almeida Gonçalves, de 26 anos, que foi preso dirigindo um outro veículo, também roubado neste domingo, que foi usado no roubo do carro da pedagoga.

Your browser does not support the audio element. Dupla com carros roubados é presa após fuga e acidente em Cariacica

Os homens que dirigiam os carros roubados foram levados para a delegacia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A perseguição começou na Estrada de Cangaíba, na zona rural de Cariacica. A Polícia Militar montou um cerco após receber a informação de que os suspeitos estavam circulando com os carros roubados. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi usado na busca.

Outro veículo também era alvo da polícia, mas os criminosos que estavam nesse terceiro carro chegaram a trocar tiros com os policiais e conseguiram fugir. Outros dois que estavam no carro batido no poste também fugiram entrando em uma mata próxima ao bairro Novo Brasil.

SEM SEGURO

O veículo roubado havia sido comprado pela família da pedagoga há duas semanas e não tem seguro. Prejuízo e um trauma muito grande para ela, que já tinha sido assaltada em Cariacica há menos de dois anos.

"Uma sensação de insegurança porque foi a segunda vez que isso acontece no mesmo bairro, próximo um [episódio] do outro. A gente não pode mais sair de casa, a gente não pode mais ter uma coisa boa. A gente não tem mais esse direito", desabafou a pedagoga.

Os presos foram levados para Delegacia Regional de Cariacica.