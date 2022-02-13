Homem é flagrado bebendo enquanto dirige e acaba preso pela PM no ES

Um homem de 46 anos foi flagrado pela Polícia Militar bebendo enquanto dirigia um carro na noite deste sábado (12), no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, no Sul do Estado. Ele foi preso com "visíveis sinais de embriaguez", segundo a PM, após policiais receberem uma denúncia dizendo que havia um motorista fazendo manobras perigosas e colocando a vida das pessoas em risco na cidade.
A denúncia foi feita por meio de uma ligação ao número 190. A informação passada à polícia foi de que havia um carro modelo Hilux, de cor vermelha, transitando em alta velocidade, com som alto, fazendo manobras perigosas e colocando a vida das pessoas em risco.
De acordo com a PM, durante o patrulhamento, os militares encontraram o veículo na Rua Maria Viana Emery, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. “O condutor, de 46 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez e fazia uso de bebida mesmo conduzindo o veículo, fato este presenciado pelos policiais”, informou a PM.
A polícia também explicou que o condutor e outros dois ocupantes do veículo dificultaram a abordagem. Eles resistiram e proferiram palavras de baixo calão. Além disso, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.
No entanto, segundo a PM, medidas foram tomadas e o motorista foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre por embriaguez ao volante. Os outros dois homens que ocupavam o carro foram conduzidos por desacato. Os nomes deles não foram divulgados pela Polícia Militar. O veículo foi liberado a um condutor habilitado no local.