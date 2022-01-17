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R$ 10

Jovem rouba mercearia, foge, volta exigindo mais e é detido em Guaçuí

O suspeito demonstrou estar armado e levou, então, R$ 10 e três maços de cigarro da mercearia
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 jan 2022 às 17:48

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 17:48

Um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar após roubar R$ 10 e três maços de cigarro em uma mercearia, voltar ao local e exigir mais dinheiro. O fato aconteceu na manhã de domingo (16), no bairro Cid Moreira em Guaçuí, no Sul do Estado
A vítima, um idoso de 61 anos, relatou à polícia que o criminoso entrou no estabelecimento comercial e, após pedir uma mercadoria, tentou furtar o local. No entanto, a ação foi notada e evitada pela vítima.
O jovem demonstrou que estava armado ao levar a mão para debaixo da camisa e roubou, então, R$ 10 e três maços de cigarro da mercearia.
Segundo a polícia, após o ocorrido, o suspeito retornou ao local exigindo mais dinheiro, mas foi impedido por populares. Depois foi detido pela PM e conduzido à 6.ª Delegacia Regional de Alegre.

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