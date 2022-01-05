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Bairro São Miguel

Três homens são detidos após fugirem de abordagem policial em Guaçuí

Os suspeitos foram vistos no bairro São Miguel em um Chevrolet Onix. Ao notar a presença da polícia, um dos ocupantes se abaixou e acabou chamando a atenção dos militares
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 jan 2022 às 19:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:15

Três homens foram detidos na tarde desta quarta-feira (5) após fugirem de uma abordagem policial em um veículo. Os policiais militares do 3º Batalhão detiveram os suspeitos na Praça João Acacinho, em Guaçuí, na Região do Caparaó.
Três homens são detidos após fugirem de abordagem policial em Guaçuí
Os suspeitos foram encontrados em um carro Onix de cor branca Crédito: Divulgação | 3° BPMES
Polícia Militar explicou que os suspeitos foram vistos, inicialmente, no bairro São Miguel em um Chevrolet Onix de cor branca. Ao notar a presença policial, um dos ocupantes se abaixou e chamou a atenção dos militares.
Diante disso, a polícia tentou fazer uma abordagem, entretanto, o condutor fugiu em alta velocidade pelas ruas da cidade. “Colocando em risco crianças e adultos, passando pelo centro da cidade, onde foram abordados na Praça 25 de Dezembro, após cerco policial”, contou a PM.
Um dos suspeitos fugiu a pé pela Praça João Acacinho, mas foi alcançado e detido logo em seguida com ajuda de populares. Contra ele, havia um mandado de prisão. Já os outros dois foram detidos no local da abordagem.
“Após o flagrante da direção perigosa e pelo mandado de prisão, os suspeitos foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre e o veículo removido para o pátio credenciado do Detran em Guaçuí”, concluiu a PM.

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