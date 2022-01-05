Três homens são detidos após fugirem de abordagem policial em Guaçuí

Três homens foram detidos na tarde desta quarta-feira (5) após fugirem de uma abordagem policial em um veículo. Os policiais militares do 3º Batalhão detiveram os suspeitos na Praça João Acacinho, em Guaçuí , na Região do Caparaó.

Os suspeitos foram encontrados em um carro Onix de cor branca Crédito: Divulgação | 3° BPMES

Polícia Militar explicou que os suspeitos foram vistos, inicialmente, no bairro São Miguel em um Chevrolet Onix de cor branca. Ao notar a presença policial, um dos ocupantes se abaixou e chamou a atenção dos militares.

Diante disso, a polícia tentou fazer uma abordagem, entretanto, o condutor fugiu em alta velocidade pelas ruas da cidade. “Colocando em risco crianças e adultos, passando pelo centro da cidade, onde foram abordados na Praça 25 de Dezembro, após cerco policial”, contou a PM.

Um dos suspeitos fugiu a pé pela Praça João Acacinho, mas foi alcançado e detido logo em seguida com ajuda de populares. Contra ele, havia um mandado de prisão. Já os outros dois foram detidos no local da abordagem.