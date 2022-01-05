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Soturno

Homem com alvará de soltura é baleado em Cachoeiro de Itapemirim

A própria vítima informou à polícia que tinha sido alvejada por dois homens em uma motocicleta, mas não sabia detalhes da identificação dos indivíduos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 jan 2022 às 16:57

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 16:57

Um homem foi baleado na noite de terça-feira (4) por dois suspeitos que passavam em uma motocicleta pela localidade de Estrada Nova, localizado no bairro Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com alvará de soltura expedido na data de 24 de novembro de 2021. 
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Homem foi baleado no município de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rudy e Peter Skitterians/ Pixabay
A PM foi acionada para averiguar uma denúncia. No local, a vítima – que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município – informou que tinha sido alvejada por dois homens em uma motocicleta, mas não sabia detalhes da identificação dos indivíduos.
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil comunicou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

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