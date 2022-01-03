Argentino que se sustenta com arte na rua é assaltado em Cachoeiro

Um artista de rua, de nacionalidade argentina, foi assaltado na noite deste domingo (02) na Praça de Fátima, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os suspeitos são um homem de 35 anos e uma adolescente de 15 anos, que foram localizados e encaminhados para a delegacia.
Uma viatura da Guarda Civil Municipal passava na Avenida Beira Rio por volta das 20 quando os agentes receberam o pedido de socorro da vítima. Ele contou que foi abordado por um homem e uma mulher, ambos armados com faca, que teriam o assaltado e fugido por uma ponte de pedestres sentido Avenida Samuel Levy.
Foram realizadas buscas na região apontada pela vítima e os suspeitos foram localizados e reconhecidos. Com eles a Guarda Municipal apreendeu as duas facas usadas no crime, dinheiro e um cachimbo para uso de drogas. Os dois foram levados para a 7ª delegacia regional.
O suspeito, um homem de 35 anos, foi autuado em flagrante por assalto e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Já a adolescente ficará à disposição da Justiça, que decidirá se ela será internada.