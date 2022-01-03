Argentino que se sustenta com arte na rua é assaltado em Cachoeiro

Artista de rua é assaltado e suspeitos são detidos em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Guarda Civil Municipal

Um artista de rua, de nacionalidade argentina, foi assaltado na noite deste domingo (02) na Praça de Fátima, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Os suspeitos são um homem de 35 anos e uma adolescente de 15 anos, que foram localizados e encaminhados para a delegacia.

Uma viatura da Guarda Civil Municipal passava na Avenida Beira Rio por volta das 20 quando os agentes receberam o pedido de socorro da vítima. Ele contou que foi abordado por um homem e uma mulher, ambos armados com faca, que teriam o assaltado e fugido por uma ponte de pedestres sentido Avenida Samuel Levy.

Foram realizadas buscas na região apontada pela vítima e os suspeitos foram localizados e reconhecidos. Com eles a Guarda Municipal apreendeu as duas facas usadas no crime, dinheiro e um cachimbo para uso de drogas. Os dois foram levados para a 7ª delegacia regional.