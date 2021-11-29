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Desentendimento

Homem é baleado em briga de vizinhos em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a PM, no local da ocorrência, uma mulher relatou aos militares que a confusão teria começado após o homem ter cortado um fio de energia da casa dela, na madrugada desta segunda (29)

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:33

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 nov 2021 às 17:33
Uma briga entre vizinhos terminou com um homem baleado no início da madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, no local, uma mulher relatou aos militares que a confusão teria começado após o homem ter cortado um fio de energia de sua residência.
Segundo a PM, em contato com o homem, a polícia descobriu que ele havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo. A vítima contou aos militares que o autor do crime seria o marido da mulher, que fugiu do local em seguida.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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