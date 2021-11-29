Acidente deixa quatro pessoas feridas em rodovia de Cachoeiro

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o motorista de um dos carros se negou a fazer o teste do bafômetro e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso.
De acordo com informações da polícia, a batida foi entre um Volkswagen Gol e um Ford Escort, no bairro Coramara, na Avenida Mauro Miranda Madureira. No local, o motorista do Gol contou aos militares que seguia pela via quando se deparou com Escort vindo em sua direção sem controle e bateram.
As quatro pessoas que ficaram feridas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.
O motorista do Gol realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Já o condutor do Escort se recusou fazer o exame e, como apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que, após ter sido conduzido à delegacia, o motorista foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado ao sistema prisional.
Atualização
29/11/2021 - 4:42
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, informando sobre a autuação e prisão do motorista do Escort. O texto foi atualizado.