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Sul do ES

Acidente deixa quatro pessoas feridas em rodovia de Cachoeiro

Motorista de um dos carros se negou a fazer o teste do bafômetro e apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:17

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:17

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o motorista de um dos carros se negou a fazer o teste do bafômetro e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso.
Acidente deixa carros quatro pessoas feridas em rodovia de Cachoeiro
Acidente deixa carros quatro pessoas feridas em rodovia de Cachoeiro Crédito: Larissa Cristina Nato de Moraes
De acordo com informações da polícia, a batida foi entre um Volkswagen Gol e um Ford Escort, no bairro Coramara, na Avenida Mauro Miranda Madureira. No local, o motorista do Gol contou aos militares que seguia pela via quando se deparou com Escort vindo em sua direção sem controle e bateram.
As quatro pessoas que ficaram feridas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.
O motorista do Gol realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Já o condutor do Escort se recusou fazer o exame e, como apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que, após ter sido conduzido à delegacia, o motorista foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado ao sistema prisional.

Atualização

29/11/2021 - 4:42
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, informando sobre a autuação e prisão do motorista do Escort. O texto foi atualizado.

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