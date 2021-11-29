Vídeo: vendaval em mirante arrasta mesas de cervejaria no ES

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A força do vento na tarde deste domingo (28) jogou cadeiras, mesas e trouxe prejuízos em um café e cervejaria no mirante de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . O local fica na rodovia que liga Cachoeiro a Vargem Alta. Segundo o sócio do estabelecimento, Samuel Almeida de Souza, os reparos devem custar cerca de R$ 2 mil. No momento do vendaval, acompanhado de uma chuva forte, funcionários e clientes se abrigaram em contêiner.

Um vídeo postado logo após o vendaval mostra como ficou o local, que fica em um mirante de voo livre e é um pontos turísticos no Sul do Estado.

As cadeiras foram derrubadas e placas de vidro que cercam o deck ficaram quebradas, algumas se soltaram. Madeiras do piso também se soltaram com a força do vento. O sócio conta que a duração do vendaval chamou a atenção: cerca de 30 minutos. Por segurança, antes do episódio, pediu que os clientes entrassem na cervejaria e se abrigassem.

“Estávamos monitorando o tempo. Antes, havia 20 pilotos de parapente que já tinham pousado. Este tipo de formação é recorrente ali, mas foi a primeira vez conosco. Este tipo de formação é intensa e, ao cair no chão, se descola com muito vento. Os cardápios foram todos perdidos, voaram”, brincou Samuel.