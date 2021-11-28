Tempestade derruba árvores e deixa imóveis sem energia em Jardim Camburi

Após uma manhã de sol e calor, o tempo fechou na tarde deste domingo (28) e já causa estragos no Espírito Santo . Em Jardim Camburi, em Vitória, três árvores caíram e alguns imóveis ficaram sem energia após a chuva forte.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o tempo instável é provocado por uma frente fria que se afasta do Estado. É previsto que a combinação do tempo abafado e da umidade gere pancadas de chuva com trovoadas.

Em Jardim Camburi, um vídeo gravado pelo leitor Cayo Tetzner Monteiro mostra a força da chuva e do vento no bairro. Nas imagens é possível ver que até faíscas saem do poste de uma das ruas. Segundo Cayo, alguns pontos do bairro estão sem energia. Confira a tempestade abaixo:

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Ainda em Jardim Camburi, com a força da tempestade, uma árvore grande acabou sendo arrancada do solo e caiu sobre a calçada. Veja:

Árvore foi arrancada do solo e caiu sobre a calçada Crédito: Evandro Figueiredo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que identificou três árvores caídas em Jardim Camburi. "A equipe já acionou a empresa contratada para realizar as intervenções de corte e retirada. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes de trânsito estão no local das ocorrências para fazer a sinalização adequada durante os trabalhos de corte e retirada das árvores", disse a secretaria, em nota.

No Centro de Vitória, o dia "virou noite", na foto do repórter-fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira. Na imagem é possível ver parte do céu aberto sendo coberto por nuvens carregadas.

Centro de Vitória na tarde deste domingo (28) Crédito: Fernando Madeira

SEM OCORÊNCIAS GRAVES

De acordo com a Defesa Civil de Vitória, até o início da tarde deste domingo (28), não havia acionamento ou ocorrências referentes à chuva no órgão.

Por telefone, a EDP informou que a falta de energia foi pontual em Jardim Camburi e as equipes já estão atuando para reestabelecer o fornecimento. Ressaltou ainda que o número de clientes afetados não foi alto.

PREVISÃO DO TEMPO