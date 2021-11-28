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Vento e chuva

Tempestade derruba árvores e deixa imóveis sem energia em Jardim Camburi

A previsão do Incaper mostrava que, a partir da tarde, poderia ocorrer pancadas de chuva com trovoadas

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 17:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 nov 2021 às 17:25
Após uma manhã de sol e calor, o tempo fechou na tarde deste domingo (28) e já causa estragos no Espírito Santo. Em Jardim Camburi, em Vitória, três árvores caíram e alguns imóveis ficaram sem energia após a chuva forte.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo instável é provocado por uma frente fria que se afasta do Estado. É previsto que a combinação do tempo abafado e da umidade gere pancadas de chuva com trovoadas.
Em Jardim Camburi, um vídeo gravado pelo leitor Cayo Tetzner Monteiro mostra a força da chuva e do vento no bairro. Nas imagens é possível ver que até faíscas saem do poste de uma das ruas. Segundo Cayo, alguns pontos do bairro estão sem energia. Confira a tempestade abaixo:
Ainda em Jardim Camburi, com a força da tempestade, uma árvore grande acabou sendo arrancada do solo e caiu sobre a calçada. Veja:
Árvore foi arrancada do solo e caiu sobre a calçada Crédito: Evandro Figueiredo
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que  identificou três árvores caídas em Jardim Camburi.  "A equipe já acionou a empresa contratada para realizar as intervenções de corte e retirada. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes de trânsito estão no local das ocorrências para fazer a sinalização adequada durante os trabalhos de corte e retirada das árvores", disse a secretaria, em nota.
No Centro de Vitória, o dia "virou noite", na foto do repórter-fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira. Na imagem é possível ver parte do céu aberto sendo coberto por nuvens carregadas. 
Centro de Vitória na tarde deste domingo (28) Crédito: Fernando Madeira

SEM OCORÊNCIAS GRAVES

De acordo com a Defesa Civil de Vitória, até o início da tarde deste domingo (28), não havia acionamento ou ocorrências referentes à chuva no órgão.
Por telefone, a EDP informou que a falta de energia foi pontual em Jardim Camburi e as equipes já estão atuando para reestabelecer o fornecimento. Ressaltou ainda que o número de clientes afetados não foi alto.

PREVISÃO DO TEMPO 

A chuva para o Espírito Santo estava prevista segundo o Incaper. De acordo com o órgão, deve chover no domingo (28) e voltar a fazer sol na segunda-feira (29). A instabilidade diminui, o céu deve ser de poucas nuvens e calor em todo o Estado. 

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