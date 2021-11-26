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Piada pronta

Com chuva no fim de semana no ES, previsão é de sol na segunda

Tempo do Espírito Santo chama a atenção dos capixabas. Em novembro, tem feito sol nos dias úteis e chovido nos fins de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 nov 2021 às 08:19

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 08:19

Com chuva no fim de semana, sol volta a abrir na segunda no ES Crédito: Incaper
Dias úteis com sol e fim de semana com chuva. O tempo do Espírito Santo neste mês de novembro virou brincadeira nas redes sociais e deve continuar a intrigar os capixabas. Para sábado (27) e domingo (28), a previsão é de chuva e podem ocorrer até trovoadas, já a segunda-feira (29) deve ser de sol. 
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (27), a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado . A previsão é de chuva ao longo do dia, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde.
As temperaturas máximas estarão em queda por toda a metade Sul capixaba. Os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e a Região Metropolitana.
No domingo (28), a frente fria se afasta, mas o tempo segue instável. A combinação do tempo abafado e da umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde pelo Estado. O vento sopra de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo.
Pôr do sol no Centro de Vitória
Pôr do sol no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

SOL VOLTA A BRILHAR, MAS NA SEGUNDA

A instabilidade diminui e o sol volta a aparecer na segunda-feira (30). Há a previsão de chuva rápida no começo do dia apenas no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários, segundo o Incaper. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. O vento sopra de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo.

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