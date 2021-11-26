Com chuva no fim de semana no ES, previsão é de sol na segunda

Com chuva no fim de semana, sol volta a abrir na segunda no ES Crédito: Incaper

Dias úteis com sol e fim de semana com chuva. O tempo do Espírito Santo neste mês de novembro virou brincadeira nas redes sociais e deve continuar a intrigar os capixabas. Para sábado (27) e domingo (28), a previsão é de chuva e podem ocorrer até trovoadas, já a segunda-feira (29) deve ser de sol.

neste sábado (27), a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado . A previsão é de chuva ao longo do dia, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado . A previsão é de chuva ao longo do dia, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde.

As temperaturas máximas estarão em queda por toda a metade Sul capixaba. Os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e a Região Metropolitana.

No domingo (28), a frente fria se afasta, mas o tempo segue instável. A combinação do tempo abafado e da umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde pelo Estado. O vento sopra de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo.

Pôr do sol no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

SOL VOLTA A BRILHAR, MAS NA SEGUNDA