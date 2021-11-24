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Frente fria

De novo: previsão é de chuva para o fim de semana no ES

Virou até meme: sol nos dias úteis e chuva no fim de semana do capixaba. Segundo o Incaper, uma frente fria vai mudar o tempo a partir de sábado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 nov 2021 às 06:55

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 06:55

Mais uma vez o fim de semana dos capixabas deve ser com chuva. A previsão divulgada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a passagem de uma frente fria pelo litoral pode provocar chuva no sábado (27) e no domingo (28).
Esta quarta-feira (24) será de calor e poucas nuvens em todo o Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão faz com que aumente as temperaturas e não tenha expectativa de chuva.
Na quinta-feira (25), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros favorece as condições de instabilidade. A previsão é de chuva rápida pela manhã na Grande Vitória e na Região Nordeste. Ao longo do dia deve chover em pontos isolados das regiões Norte, Noroeste e no trecho leste da Região Serrana. As temperaturas máximas sofrem ligeira queda.
Já a sexta-feira (26) será de tempo quente e abafado por causa da atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens no Estado. Não há previsão de chuva e os ventos aceleram, podendo soprar de moderada a forte intensidade em áreas do Centro-Sul capixaba, inclusive no trecho litorâneo.
Tempo
Frente fria deixa o tempo "cinza" em Vitória  Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

SOL, VÊ SE NÃO ME ESQUECE...

No sábado (27), a passagem de uma frente fria pelo litoral contribui para o aumento da instabilidade. A previsão é de chuva ao longo do dia, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde. As temperaturas máximas estarão em queda por toda a metade Sul capixaba.
O domingo (28) terá o tempo instável em razão da passagem de uma frente fria pelo litoral que favorece a formação de nuvens. Pode chover ao longo do dia em todo o território capixaba. Os ventos sopram com até moderada intensidade pelo litoral. 
Previsão é de chuva para o fim de semana no ES

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