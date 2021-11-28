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Sul do ES

Chuva provoca queda de árvores e interdição de rodovias em Vargem Alta e Iconha

Uma árvore caiu na BR 101, em Iconha, e impediu o tráfego de veículos. A via foi interditada. Em Vargem Alta, a ES 164 também teve trânsito interrompido
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 nov 2021 às 19:41

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:41

Chuva provoca queda de árvores e postes na Serra de Vargem Alta, no Sul do Estado
Tempestade causou a queda de diversas árvores na Serra de Vargem Alta Crédito: Redes sociais
A chuva forte ocorrida na tarde deste domingo (28) causou a queda de diversas árvores e postes no Sul do Espírito Santo. E, por conta disso, houve a interdição de trechos da BR 101, em Iconha, e da ES 164, no sentido Vargem Alta x Cachoeiro de Itapemirim (Serra de Soturno até o trevo de Jaciguá).
A Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Defesa Civil, informou que o Corpo de Bombeiros e a EPD foram acionados e já estão no local para desobstrução da via. Além disso, emitiu um pedido de atenção a todos os motoristas que passarem pelo local.

ICONHA

Assim como em Vargem Alta, árvores também caíram no interior de Iconha. Segundo a Defesa Civil, entre os locais atingidos estão Bom Destino, Morro do Paraíso, Morro da Palha e Tocaia.
Uma árvore também caiu na BR 101 e impediu a passagem do tráfego de veículos. A via foi interditada.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que houve registro de queda de árvore no km 381. Equipes da concessionária foram ao local para fazer a limpeza da pista. O tráfego ficou em pare e siga, com o trecho sinalizado.

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