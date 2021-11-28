Chuva provoca queda de árvores e interdição de rodovias em Vargem Alta e Iconha

Tempestade causou a queda de diversas árvores na Serra de Vargem Alta Crédito: Redes sociais

A Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Defesa Civil, informou que o Corpo de Bombeiros e a EPD foram acionados e já estão no local para desobstrução da via. Além disso, emitiu um pedido de atenção a todos os motoristas que passarem pelo local.

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ICONHA

Assim como em Vargem Alta, árvores também caíram no interior de Iconha. Segundo a Defesa Civil, entre os locais atingidos estão Bom Destino, Morro do Paraíso, Morro da Palha e Tocaia.

Uma árvore também caiu na BR 101 e impediu a passagem do tráfego de veículos. A via foi interditada.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que houve registro de queda de árvore no km 381. Equipes da concessionária foram ao local para fazer a limpeza da pista. O tráfego ficou em pare e siga, com o trecho sinalizado.