Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

BR 101: motorista morre em acidente entre carreta e caminhonete em Cachoeiro

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista da carreta pode ter invadido a mão contrária da rodovia, na qual vinha a caminhonete conduzida pela vítima
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 dez 2021 às 18:00

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 18:00

Grave acidente na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim
Grave acidente na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: João Henrique Castro/TV Gazeta Sul
O motorista de uma caminhonete morreu em um  acidente na BR 101, no km 423, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde deste sábado (25). O veículo que ele dirigia colidiu com uma carreta dos Correios, e os veículos foram parar fora da rodovia. Em imagens, é possível ver os danos causados pela colisão ao veículo menor, que praticamente perdeu a carroceria. A vítima foi identificada como José dos Santos Sobreira, de 41 anos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), analisa-se a possibilidade de o motorista da carreta ter invadido a mão contrária, na qual vinha a caminhonete. “Nós estamos fazendo os levantamentos. Segundo os vestígios, a gente notou que a carreta seguia no sentido Rio de Janeiro e invadiu a mão contrária, atingindo a caminhonete. A gente nota isso pelos fragmentos verificados e também pela sulcagem do veículo, as marcas de pneus”, relatou o inspetor Liomar para a TV Gazeta Sul.
Em nota, os Correios confirmaram o acidente e disseram que o veículo é de frota terceirizada. A empresa informou que a carreta seguia de Vitória com destino a São Paulo (SP). "Logo após o acidente, foram acionados os órgãos de segurança e o socorro às vítimas", garantiu a estatal.
Estiveram no local a PRF, ambulância, guincho e viatura da concessionária Eco101. Também foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a perícia da Polícia Civil. Não houve interdição da pista.
Caminhonete ficou praticamente sem a carroceria, na BR 101, em Cachoeiro
Caminhonete ficou praticamente sem a carroceria, na BR 101, em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro/TV Gazeta Sul
O motorista da carreta sofreu escoriações no joelho e foi atendido por uma equipe médica da Eco101.

LEIA A NOTA DOS CORREIOS NA ÍNTEGRA

"Os Correios confirmam o acidente com veículo da frota terceirizada, ocorrido neste sábado (25), que seguia de Vitória/ES com destino a São Paulo/SP. Logo após o acidente, foram acionados os órgãos de segurança e o socorro às vítimas. A estatal lamenta o ocorrido e segue colaborando com as investigações. A empresa contratada está acompanhando o caso."
Com informações de João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul

Veja Também

Acidente em Mimoso do Sul matou casal e deixou filho ferido na BR 101

Jovem morre após acidente entre carro e ônibus na ES 010, na Serra

Inspetor penitenciário morre em acidente na BR 262, em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados