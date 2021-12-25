BR 101: motorista morre em acidente entre carreta e caminhonete em Cachoeiro

Grave acidente na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: João Henrique Castro/TV Gazeta Sul

O motorista de uma caminhonete morreu em um acidente na BR 101 , no km 423, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na tarde deste sábado (25). O veículo que ele dirigia colidiu com uma carreta dos Correios, e os veículos foram parar fora da rodovia. Em imagens, é possível ver os danos causados pela colisão ao veículo menor, que praticamente perdeu a carroceria. A vítima foi identificada como José dos Santos Sobreira, de 41 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , analisa-se a possibilidade de o motorista da carreta ter invadido a mão contrária, na qual vinha a caminhonete. “Nós estamos fazendo os levantamentos. Segundo os vestígios, a gente notou que a carreta seguia no sentido Rio de Janeiro e invadiu a mão contrária, atingindo a caminhonete. A gente nota isso pelos fragmentos verificados e também pela sulcagem do veículo, as marcas de pneus”, relatou o inspetor Liomar para a TV Gazeta Sul.

Em nota, os Correios confirmaram o acidente e disseram que o veículo é de frota terceirizada. A empresa informou que a carreta seguia de Vitória com destino a São Paulo (SP). "Logo após o acidente, foram acionados os órgãos de segurança e o socorro às vítimas", garantiu a estatal.

Estiveram no local a PRF, ambulância, guincho e viatura da concessionária Eco101. Também foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a perícia da Polícia Civil . Não houve interdição da pista.

Caminhonete ficou praticamente sem a carroceria, na BR 101, em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro/TV Gazeta Sul

O motorista da carreta sofreu escoriações no joelho e foi atendido por uma equipe médica da Eco101.

LEIA A NOTA DOS CORREIOS NA ÍNTEGRA

"Os Correios confirmam o acidente com veículo da frota terceirizada, ocorrido neste sábado (25), que seguia de Vitória/ES com destino a São Paulo/SP. Logo após o acidente, foram acionados os órgãos de segurança e o socorro às vítimas. A estatal lamenta o ocorrido e segue colaborando com as investigações. A empresa contratada está acompanhando o caso."