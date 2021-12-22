Inspetor penitenciário morre em acidente na BR 262, em Viana

Inspetor penitenciário Clodoaldo Xavier do Nascimento morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na BR 262, em Viana

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por nota, que o inspetor penitenciário por designação temporária atuava na Penitenciária de Segurança Máxima 1, no Complexo de Viana.

"Ele se envolveu em um acidente de trânsito na BR 262, quando saía do trabalho na tarde desta quarta-feira (22). A Sejus lamenta essa triste perda e se solidariza com parentes e amigos neste momento de luto", concluiu a secretaria.