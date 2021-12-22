Inspetor penitenciário morre em acidente na BR 262, em Viana

O inspetor penitenciário Clodoaldo Xavier do Nascimento morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro no km 19 da BR 262, em Viana, por volta das 16h55 desta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo ficou ferido e foi conduzido ao pronto-atendimento do município.
Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por nota, que o inspetor penitenciário por designação temporária atuava na Penitenciária de Segurança Máxima 1, no Complexo de Viana.
"Ele se envolveu em um acidente de trânsito na BR 262, quando saía do trabalho na tarde desta quarta-feira (22). A Sejus lamenta essa triste perda e se solidariza com parentes e amigos neste momento de luto", concluiu a secretaria.
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