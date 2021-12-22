Confira o itinerário dos novos ônibus elétricos do Transcol em 2022

Os quatro novos ônibus elétricos que serão incluídos na frota do Sistema Transcol no próximo ano já têm itinerário pré-definido: Terminal de Laranjeiras - Terminal de Campo Grande. O trajeto entre os municípios de Serra e Cariacica será o mesmo feito pela atual linha 515, ou seja, inclui a Avenida Beira-Mar, em Vitória.
Embora a compra dos veículos tenha sido anunciada no final de novembro, o governo do Estado divulgou o percurso somente nesta quarta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a previsão é que os coletivos comecem a rodar no início do segundo semestre de 2022.
Entre as principais vias atendidas pela linha 515, estão: Rodovia Norte-Sul, Avenida Dante Michelini, Avenida Mascarenhas de Morais (Beira-Mar), Avenida Jerônimo Monteiro, Segunda Ponte e BR 262. Durante o caminho, os ônibus elétricos também passam pelo Terminal de Carapina, na Serra. Abaixo, você confere o itinerário completo (ida e volta):
IDA
- Terminal de Laranjeiras
- Avenida Civit
- Avenida Primeira Avenida
- Rodovia Norte-Sul
- Terminal de Carapina
- Rua E
- Rodovia Norte-Sul
- Rua Rio Guaíba
- Avenida Rio Amazonas
- Rua José Rato
- Rua José Celso Cláudio
- Avenida Dante Michelini
- Avenida Saturnino de Britto
- Avenida Américo Buaiz
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
- Avenida Beira Mar
- Rua Aristeu Aguiar
- Rua José Sete
- Avenida Jerônimo Monteiro
- Avenida Florentino Avidos
- Rua Pedro Nolasco
- Avenida Nair de Azevedo Silva
- Segunda Ponte
- BR 262
- Rua dos Apóstolos
- Terminal de Campo Grande
VOLTA
- Terminal de Campo Grande
- Rua dos Apóstolos
- BR 262
- Segunda Ponte
- Avenida da Rodoviária
- Avenida Alexandre Buaiz
- Avenida Elias Miguel
- Avenida Getúlio Vargas
- Avenida Beira Mar
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
- Avenida Américo Buaiz
- Avenida Saturnino de Britto
- Avenida Dante Michelini
- Rua José Celso Cláudio
- Rua José Rato
- Avenida Rio Amazonas
- Rua Rio Guaíba
- Rodovia Norte-Sul
- Rua D
- Terminal de Carapina
- Rodovia Norte-Sul
- Rua Pitágoras
- Avenida Primeira Avenida
- Avenida Civit
- Terminal de Laranjeiras
ÔNIBUS ELÉTRICOS DO TRANSCOL
A aquisição de quatro ônibus elétricos para o Sistema Transcol foi anunciada pelo governador Renato Casagrande no dia 24 de novembro, durante a XII Feira e Fórum de Energia (Fenergia), que aconteceu em Vitória. O objetivo é avaliar os coletivos para futuras substituições da frota atual.
"Vamos testar o desenvolvimento desses veículos elétricos e, dando certo, vamos estabelecer um cronograma de aquisição, pois é importante para o nosso programa de carbono zero migrar de veículos a combustão para os elétricos", afirmou. Atualmente, os ônibus usados são movidos a diesel.
Diretor de operações da empresa Marcopolo, Luciano Resner afirmou para A Gazeta que os coletivos podem ser totalmente recarregados em até duas horas e possuem autonomia de 250 km. Cada um comporta 93 passageiros e, segundo ele, as viagens se tornam mais silenciosas e confortáveis.