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Linha 515

Confira o itinerário dos novos ônibus elétricos do Transcol em 2022

Novos coletivos devem começar a rodar no início do segundo semestre, fazendo o trajeto entre os terminais de Laranjeiras, na Serra, e Campo Grande, em Cariacica

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 15:32

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 dez 2021 às 15:32
Os quatro novos ônibus elétricos que serão incluídos na frota do Sistema Transcol no próximo ano já têm itinerário pré-definido: Terminal de Laranjeiras - Terminal de Campo Grande. O trajeto entre os municípios de Serra e Cariacica será o mesmo feito pela atual linha 515, ou seja, inclui a Avenida Beira-Mar, em Vitória.
Modelo do ônibus elétrico da empresa Marcopolo
Modelo do ônibus elétrico da empresa Marcopolo Crédito: Divulgação
Embora a compra dos veículos tenha sido anunciada no final de novembro, o governo do Estado divulgou o percurso somente nesta quarta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a previsão é que os coletivos comecem a rodar no início do segundo semestre de 2022.
Entre as principais vias atendidas pela linha 515, estão: Rodovia Norte-Sul, Avenida Dante Michelini, Avenida Mascarenhas de Morais (Beira-Mar), Avenida Jerônimo Monteiro, Segunda Ponte e BR 262. Durante o caminho, os ônibus elétricos também passam pelo Terminal de Carapina, na Serra. Abaixo, você confere o itinerário completo (ida e volta):

IDA

  • Terminal de Laranjeiras
  • Avenida Civit
  • Avenida Primeira Avenida
  • Rodovia Norte-Sul
  • Terminal de Carapina
  • Rua E
  • Rodovia Norte-Sul
  • Rua Rio Guaíba
  • Avenida Rio Amazonas
  • Rua José Rato
  • Rua José Celso Cláudio
  • Avenida Dante Michelini
  • Avenida Saturnino de Britto
  • Avenida Américo Buaiz
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
  • Avenida Beira Mar
  • Rua Aristeu Aguiar
  • Rua José Sete
  • Avenida Jerônimo Monteiro
  • Avenida Florentino Avidos
  • Rua Pedro Nolasco
  • Avenida Nair de Azevedo Silva
  • Segunda Ponte
  • BR 262
  • Rua dos Apóstolos
  • Terminal de Campo Grande

VOLTA

  • Terminal de Campo Grande
  • Rua dos Apóstolos
  • BR 262
  • Segunda Ponte
  • Avenida da Rodoviária
  • Avenida Alexandre Buaiz
  • Avenida Elias Miguel
  • Avenida Getúlio Vargas
  • Avenida Beira Mar
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
  • Avenida Américo Buaiz
  • Avenida Saturnino de Britto
  • Avenida Dante Michelini
  • Rua José Celso Cláudio
  • Rua José Rato
  • Avenida Rio Amazonas
  • Rua Rio Guaíba
  • Rodovia Norte-Sul
  • Rua D
  • Terminal de Carapina
  • Rodovia Norte-Sul
  • Rua Pitágoras
  • Avenida Primeira Avenida
  • Avenida Civit
  • Terminal de Laranjeiras

ÔNIBUS ELÉTRICOS DO TRANSCOL

aquisição de quatro ônibus elétricos para o Sistema Transcol foi anunciada pelo governador Renato Casagrande no dia 24 de novembro, durante a XII Feira e Fórum de Energia (Fenergia), que aconteceu em Vitória. O objetivo é avaliar os coletivos para futuras substituições da frota atual.
"Vamos testar o desenvolvimento desses veículos elétricos e, dando certo, vamos estabelecer um cronograma de aquisição, pois é importante para o nosso programa de carbono zero migrar de veículos a combustão para os elétricos", afirmou. Atualmente, os ônibus usados são movidos a diesel.
Diretor de operações da empresa Marcopolo, Luciano Resner afirmou para A Gazeta que os coletivos podem ser totalmente recarregados em até duas horas e possuem autonomia de 250 km. Cada um comporta 93 passageiros e, segundo ele, as viagens se tornam mais silenciosas e confortáveis.

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