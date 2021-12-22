Confira o itinerário dos novos ônibus elétricos do Transcol em 2022

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"Vamos testar o desenvolvimento desses veículos elétricos e, dando certo, vamos estabelecer um cronograma de aquisição, pois é importante para o nosso programa de carbono zero migrar de veículos a combustão para os elétricos", afirmou. Atualmente, os ônibus usados são movidos a diesel.

Diretor de operações da empresa Marcopolo, Luciano Resner afirmou para A Gazeta que os coletivos podem ser totalmente recarregados em até duas horas e possuem autonomia de 250 km. Cada um comporta 93 passageiros e, segundo ele, as viagens se tornam mais silenciosas e confortáveis.