Vídeo: frota do Transcol vai ter ônibus elétricos a partir de 2022

O Sistema Transcol contará com quatro ônibus totalmente elétricos a partir de 2022. Os veículos estão previstos para começarem a circular já no primeiro semestre. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na manhã desta quarta-feira (24), na XII Feira e Fórum de Energia (Fenergia), que ocorre no Centro de Convenções de Vitória.
Informações preliminares divulgadas no evento dão conta que os quatro ônibus vão circular de terminal a terminal. O nome das regiões contempladas, no entanto, ainda não foi divulgado pelo governo capixaba. O objetivo é testar o desempenho dos veículos e analisar as possibilidades para fazer a transição dos atuais ônibus a diesel para os elétricos.
MAIS SILENCIOSOS
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta quarta-feira (24), Luciano Resner, diretor de operações da empresa que fabrica esse tipo de ônibus, a Marcopolo, explicou que os ônibus elétricos podem ser completamente recarregados em até duas horas. A carga possibilita que o coletivo rode com autonomia de até 250 quilômetros. Resner ainda evidencia que, por ser elétrico, a viagem do passageiro acaba se tornando mais confortável.
"É benefício para o passageiro, pois a viagem fica mais silenciosa com esses ônibus que são mais baratos e eficientes, são totalmente elétricos. Como são elétricos, não tem aquela vibração do motor a diesel. É melhor até para o motorista, porque o motor elétrico não esquenta tanto como o diesel, que fica perto de onde o condutor fica", evidencia.
Já o gerente de mobilidade da Marcopolo, Renato Florence, salienta que como o motor elétrico é central e fica abaixo do assoalho, o ônibus acaba tendo capacidade para receber mais pessoas.
"A arquitetura do coletivo com esse motor central e abaixo do assoalho permite que caibam 93 passageiros, mais do que outros ônibus", evidencia.
2 HORAS
PARA SER TOTALMENTE RECARREGADO
250 KM
DE AUTONOMIA
93 PASSAGEIROS
É A CAPACIDADE DE CADA ÔNIBUS
ÔNIBUS PODEM SER FABRICADOS NO ES
Os atuais protótipos são fabricados em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo Resner, a expectativa é que, no futuro, os ônibus também venham a ser industrializados na planta da Marcopolo em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. "São Mateus possui o porto, entre outras facilidades, queremos fabricar esses ônibus na nossa planta no Estado", frisa.