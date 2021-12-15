ES e empresas negociam reajuste da passagem do Transcol e do pedágio da 3ª Ponte

“Já tem a proposta técnica feita. No início do ano, a Secretaria de Mobilidade [Urbana e Infraestrutura, Semobi] e o Conselho Tarifário é que anunciam”.

Informação sobre reajuste no preço das passagens deve ser divulgada em janeiro Crédito: Fernando Madeira

O último reajuste ocorreu no início de janeiro de 2021, quanto o preço da passagem passou de R$ 3,90 a R$ 4,00, com aumento de 2,56%.

Questionado sobre o novo percentual de aumento, Casagrande destacou que qualquer reajuste deve ficar dentro ou abaixo da faixa de inflação

Os preços dos combustíveis estão entre as maiores altas, e contribuem para o aumento de custos para as empresas, que já acumulam prejuízos por conta da queda de usuários nos períodos mais críticos da pandemia do novo coronavírus.