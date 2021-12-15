ES e empresas negociam reajuste da passagem do Transcol e do pedágio da 3ª Ponte

O governo do Estado e as empresas responsáveis pelo Sistema Transcol já estão discutindo a possibilidade de um reajuste no valor das passagens no início do próximo ano. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande durante entrevista à CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (15).
“Já tem a proposta técnica feita. No início do ano, a Secretaria de Mobilidade [Urbana e Infraestrutura, Semobi] e o Conselho Tarifário é que anunciam”.
O último reajuste ocorreu no início de janeiro de 2021, quanto o preço da passagem passou de R$ 3,90 a R$ 4,00, com aumento de 2,56%.
Questionado sobre o novo percentual de aumento, Casagrande destacou que qualquer reajuste deve ficar dentro ou abaixo da faixa de inflação.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), indicador oficial da inflação no país, já chega aos dois dígitos, tanto a nível Brasil quanto estadual. No ano, considerando os 11 meses de 2021, a variação foi de 10,69% na Grande Vitória. Já no acumulado em 12 meses, atingiu a marca de 12,26% em 12 meses, a segunda maior alta no país, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia (10).
Os preços dos combustíveis estão entre as maiores altas, e contribuem para o aumento de custos para as empresas, que já acumulam prejuízos por conta da queda de usuários nos períodos mais críticos da pandemia do novo coronavírus.
Também está sendo discutido o reajuste do pedágio da Terceira Ponte. Entretanto, segundo Casagrande, ainda não há detalhes. "Todo ano tem alguma correção, tá (sic) certo. Então deverá ter alguma coisa sim, mas a agência ainda não me informou [sobre o novo valor]."