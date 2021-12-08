Por que seletivos não têm previsão de voltar a rodar na Grande Vitória?

Ônibus seletivos não tem previsão de voltar a circular na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Governo do ES

Usuários do Sistema Transcol queixam-se constantemente da falta dos ônibus seletivos, que faziam linhas com menos paradas e poltronas mais confortáveis. Parados desde março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19 , os coletivos atendiam cerca de 5 mil pessoas por dia na Grande Vitória , mas, mesmo com a demanda de passageiros, não há previsão de que as linhas voltem a circular.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb/ES ) explicou que a frota de ônibus do sistema seletivo foi criada para ser um serviço diferenciado, com tarifas mais caras e sem subsídio. O órgão completa que a prioridade do governo do Estado é melhorar a qualidade do serviço do Sistema Transcol, que, de acordo com a Ceturb, atende mais de 99% da demanda de passageiros.

Conforme a Ceturb, todos os itinerários que eram servidos pelos ônibus seletivos são também alcançados pelas linhas convencionais, garantindo o atendimento aos usuários.

Uma das justificativas para que os ônibus seletivos não retornassem em outubro de 2020 - quando os ônibus com ar condicionado do Sistema Transcol voltaram a circular - foi que os carros eram antigos e o sistema de ar condicionado não permitia a mesma segurança dos veículos novos, que renovam o ar periodicamente.

A Ceturb ressaltou este posicionamento, informando que, desde de 2019, a frota do Sistema Transcol passou a contar com ônibus novos, com equipamentos modernos de ar-condicionado. Hoje em dia, segundo o órgão, são mais de 400 veículos equipados com sistema de refrigeração, que circulam tanto em linhas troncais quanto alimentadoras. A Ceturb garante que, até o final de 2022, serão, ao todo, 600 ônibus com ar-condicionado na Grande Vitória.

Com a ampliação para Vitória, a Ceturb ressalta que o Sistema Transcol conta com 1.600 veículos que realizam, em média, 12.700 viagens por dia, com uma média de 522 mil passageiros transportados. "Para 2022, também está dentro dos planos continuar o movimento de renovação de frota, tanto de ônibus convencionais como de micro-ônibus", diz a nota da companhia.