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Por que seletivos não têm previsão de voltar a rodar na Grande Vitória?

Coletivos que faziam as linhas com menos paradas e cadeiras mais confortáveis saíram de circulação em 2020, por conta da pandemia da Covid-19
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 dez 2021 às 08:45

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:45

Ônibus do Seletivo, que circulam na Grande Vitória
Ônibus seletivos não tem previsão de voltar a circular na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Governo do ES
Usuários do Sistema Transcol queixam-se constantemente da falta dos ônibus seletivos, que faziam linhas com menos paradas e poltronas mais confortáveis. Parados desde março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, os coletivos atendiam cerca de 5 mil pessoas por dia na Grande Vitória, mas, mesmo com a demanda de passageiros, não há previsão de que as linhas voltem a circular.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) explicou que a frota de ônibus do sistema seletivo foi criada para ser um serviço diferenciado, com tarifas mais caras e sem subsídio. O órgão completa que a prioridade do governo do Estado é melhorar a qualidade do serviço do Sistema Transcol, que, de acordo com a Ceturb, atende mais de 99% da demanda de passageiros.
Conforme a Ceturb, todos os itinerários que eram servidos pelos ônibus seletivos são também alcançados pelas linhas convencionais, garantindo o atendimento aos usuários. 

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Por que os ônibus seletivos pararam de rodar na Grande Vitória?

Uma das justificativas para que os ônibus seletivos não retornassem em outubro de 2020 - quando os ônibus com ar condicionado do Sistema Transcol voltaram a circular - foi que os carros eram antigos e o sistema de ar condicionado não permitia a mesma segurança dos veículos novos, que renovam o ar periodicamente. 
A Ceturb ressaltou este posicionamento, informando que, desde de 2019, a frota do Sistema Transcol passou a contar com ônibus novos, com equipamentos modernos de ar-condicionado. Hoje em dia, segundo o órgão, são mais de 400 veículos equipados com sistema de refrigeração, que circulam tanto em linhas troncais quanto alimentadoras. A Ceturb garante que, até o final de 2022, serão, ao todo, 600 ônibus com ar-condicionado na Grande Vitória.
Com a ampliação para Vitória, a Ceturb ressalta que o Sistema Transcol conta com 1.600 veículos que realizam, em média, 12.700 viagens por dia, com uma média de 522 mil passageiros transportados. "Para 2022, também está dentro dos planos continuar o movimento de renovação de frota, tanto de ônibus convencionais como de micro-ônibus", diz a nota da companhia.
A Ceturb também recorda a aquisição de ônibus elétricos para a frota do Sistema Transcol, que funcionarão a partir de 2022. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 24. O nome das regiões contempladas, no entanto, ainda não foi divulgado pelo governo capixaba. O objetivo é testar o desempenho dos veículos e analisar as possibilidades para fazer a transição dos atuais ônibus a diesel para os elétricos.

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