São Gabriel da Palha diz que vai suspender aumento da passagem de ônibus

Transporte intermunicipal de São Gabriel da Palha teve reajuste na passagem. Prefeitura afirma que vai suspender aumento Crédito: Viação Gabrielense | Reprodução

“Para chegar a um patamar diferente, vamos fazer uma audiência pública para ouvir a população, antes de aprovar um reajuste”, afirmou o prefeito, em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

A prefeitura informou que o decreto que revoga o aumento por um prazo 15 dias deve ser publicado nesta terça-feira (7). Portanto, durante esta segunda-feira, os usuários de transporte coletivo no município estão pagando R$ 3,45 na passagem com valor reajustado.

Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, o reajuste foi necessário para que a empresa de transportes voltasse a cumprir os horários e linhas, que haviam sido reduzidos. A administração municipal disse que a empresa já estava há dois anos sem ajustar o valor da passagem — o último ajuste foi em 2019 —, por isso vinha cortando algumas linhas de circulação entre os bairros do município.

No final deste ano, a empresa fez uma solicitação de aumento. A prefeitura realizou um levantamento considerando a redução do número de passageiros em quase 50%, entre 2020 e 2021, o aumento do preço do combustível e o ajuste do salário dos funcionários. Após análise dos dados, foi proposto um realinhamento do valor da passagem em 53%.