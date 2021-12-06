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Dois carros

Acidente deixa seis feridos graves na BR 262, em Domingos Martins

A colisão ocorreu na noite deste domingo (5); a rodovia chegou a ficar totalmente interditada e foi liberada no fim da noite
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 dez 2021 às 06:46

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 06:46

Acidente deixa feridos graves na BR 262, em Domingos Martins
Acidente deixa seis feridos graves na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros deixou seis feridos graves na noite deste domingo (5), no quilômetro 43 da BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. A via chegou a ficar totalmente interditada e foi liberada no fim da noite.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram levados para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), em Domingos Martins, e para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

CARRO INVADIU A CONTRAMÃO

Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu após o Fiat Palio, que seguia no sentido Belo Horizonte (MG), perder o controle, rodar na pista, invadir a contramão e colidir com a Renault Sandero, que ia no sentido Vitória.
A identidade das vítimas e o atual estado de saúde das vítimas não foram divulgados pela PRF.

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