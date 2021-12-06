Acidente deixa seis feridos graves na BR 262, em Domingos Martins

Um acidente envolvendo dois carros deixou seis feridos graves na noite deste domingo (5), no quilômetro 43 da BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. A via chegou a ficar totalmente interditada e foi liberada no fim da noite.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram levados para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), em Domingos Martins, e para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
CARRO INVADIU A CONTRAMÃO
Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu após o Fiat Palio, que seguia no sentido Belo Horizonte (MG), perder o controle, rodar na pista, invadir a contramão e colidir com a Renault Sandero, que ia no sentido Vitória.
A identidade das vítimas e o atual estado de saúde das vítimas não foram divulgados pela PRF.