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Acidente entre carro e ônibus na Rodovia das Paneleiras deixa ferido em Vitória

Colisão foi registrada na tarde deste sábado (04). Pelas imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a atuação de equipes do Samu no local do acidente
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

04 dez 2021 às 17:10

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 17:10

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Transcol deixou uma pessoa ferida, na Rodovia das Paneleiras, antiga Reta do Aeroporto, em Vitória. O acidente foi registrado por volta das 15h30 desde sábado (04). Pelas imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a atuação de equipes do Samu no local do acidente. 
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, que confirmou o acidente, não foi divulgado o estado de saúde do ferido. 
Após o acidente, o trânsito fluía lentamente no sentido Vitória x Serra no local, que também conta com obras na pista. 
A reportagem de A Gazeta também demandou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), mas até a publicação dessa matéria não obteve retorno. 

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