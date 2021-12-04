Acidente entre carro e ônibus na Rodovia das Paneleiras deixa ferido em Vitória

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Transcol deixou uma pessoa ferida, na Rodovia das Paneleiras, antiga Reta do Aeroporto, em Vitória. O acidente foi registrado por volta das 15h30 desde sábado (04). Pelas imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a atuação de equipes do Samu no local do acidente.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, que confirmou o acidente, não foi divulgado o estado de saúde do ferido.
Após o acidente, o trânsito fluía lentamente no sentido Vitória x Serra no local, que também conta com obras na pista.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), mas até a publicação dessa matéria não obteve retorno.