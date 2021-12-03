Carro-forte cai em ribanceira de 10 metros em Marechal Floriano

Um carro-forte — usado para o transporte de dinheiro — caiu em uma ribanceira de cerca de 10 metros na tarde desta sexta-feira (3) na ES 470, em Boa Esperança, localidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado — o número de vítimas socorridas e as causas do acidente não foram informados. A PM informou que alguns passageiros saíram sozinhos do carro-forte.
A empresa responsável pelo carro-forte informou que providenciou o guincho para retirar o veículo do local, mas não informou detalhes sobre o acidente.