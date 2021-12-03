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Acidente na ES 470

Carro-forte cai em ribanceira de 10 metros em Marechal Floriano

Ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (3), na localidade de Boa Esperança. A PM disse que o Samu foi acionado, mas não informou sobre feridos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2021 às 19:25

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:25

Um carro-forte — usado para o  transporte de dinheiro — caiu em uma ribanceira de cerca de 10 metros na tarde desta sexta-feira (3) na ES 470, em Boa Esperança, localidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo.
Carro forte cai em ribanceira em Marechal Floriano
Carro forte cai em ribanceira em Marechal Floriano Crédito: Leitor| A Gazeta
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado — o número de vítimas socorridas e as causas do acidente não foram informados. A PM informou que alguns passageiros saíram sozinhos do carro-forte.
A empresa responsável pelo carro-forte informou que providenciou o guincho para retirar o veículo do local, mas não informou detalhes sobre o acidente.

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