Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Carro capota em acidente e motorista fica ferido na BR 482, em Guaçuí

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor foi socorrido para o pronto-socorro do município. Capotamento foi registrado por volta das 15h desta sexta-feira (3)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2021 às 18:39

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 18:39

Um motorista ficou ferido após o carro em que estava capotar por volta das 15h desta sexta-feira (3), na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor foi socorrido para o pronto-socorro do município. A rodovia liga a cidade a Dores do Rio Preto.
Capotamento deixa motorista ferido em Guaçuí, no Caparaó Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Os Bombeiros informaram que, após imobilizarem o veículo — que caiu às margens da rodovia — os militares conseguiram retirar a vítima com segurança. O motorista foi encaminhado ao Pronto-socorro de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde dele.
O Corpo de Bombeiros alertou que os motoristas precisam redobrar a atenção nas estradas em períodos de chuva.

Veja Também

Vídeo registra barulho de tiros no bairro Santa Rita em Vila Velha

Mulher morre em acidente na ES 010 em Aracruz

Carro invade loja de conveniência de posto em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros chuva Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados