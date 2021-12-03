Carro capota em acidente e motorista fica ferido na BR 482, em Guaçuí

Um motorista ficou ferido após o carro em que estava capotar por volta das 15h desta sexta-feira (3), na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor foi socorrido para o pronto-socorro do município. A rodovia liga a cidade a Dores do Rio Preto.
Os Bombeiros informaram que, após imobilizarem o veículo — que caiu às margens da rodovia — os militares conseguiram retirar a vítima com segurança. O motorista foi encaminhado ao Pronto-socorro de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde dele.
O Corpo de Bombeiros alertou que os motoristas precisam redobrar a atenção nas estradas em períodos de chuva.